Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. demos kassandras
  6. Касандрия
  7. Kallithea
  8. Квартиры

Квартиры с видом на море в Kallithea, Греция

Квартира В архив
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня
Kallithea, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 150,000
Квартира 1 спальня в Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня
Kallithea, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
€ 75,000
Realting.com
Перейти