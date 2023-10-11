Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Греция
  4. Kalampaka Municipality
  5. Квартиры

Квартиры с видом на горы в Kalampaka Municipality, Греция

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Korydallos, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Korydallos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Этаж 2
€240,000

Параметры недвижимости в Kalampaka Municipality, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти