Вилла 5 спален Вафи, Греция 6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1

€ 1,500,000

Продается 3-этажная вилла площадью 270 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…