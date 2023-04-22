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Таунхаусы с видом на море в периферийная единица Итака, Греция

demos ithakes
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1 объект найдено
Таунхаус 1 комната в Exogi, Греция
Таунхаус 1 комната
Exogi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Предлагаются на продажу три таунхауса на стадии строительства на острове Кефалония. Дома рас…

Параметры недвижимости в периферийная единица Итака, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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