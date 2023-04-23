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Таунхаусы в Истиея, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 3 комнаты в Неа Синасос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа Синасос, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 120,000
Продаются дома в комплексе, расположенном на о. Эвия. 8 домов площадью 80 кв.м каждый состоя…
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