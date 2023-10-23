ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Греция
Истиея
Коттеджи
Коттеджи в Истиея, Греция
Коттедж
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Rogdia, Греция
4
2
160 м²
1/1
На продажу выставлена квартира на первом этаже 160 кв.м недалеко от города Ираклион. Квартир…
€266,221
Рекомендовать
Дом 4 спальни с Spalni
Siviri, Греция
4
3
210 м²
Luxury villa is located in Elani area and is surrounded by forest. There is Chelona beach 12…
€460,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Thermisia, Греция
4
2
124 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 124 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
€455,249
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Муниципалитет Александруполис, Греция
6
2
270 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м во Фракии. Цокольный этаж состоит из 2 спальных …
€811,530
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
3
2
93 м²
1/2
Продается квартира площадью 93 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€247,418
Рекомендовать
Дом 5 комнат с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Municipality of Athens, Греция
5
340 м²
4
Продается таунхаус площадью 340 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
€575,792
Рекомендовать
Вилла 7 спален с террасой, с холодильником, с плитой
Муниципалитет Корфу, Греция
8
330 м²
В тихом, безмятежном поселке на о.Корфу продается роскошная вилла с великолепным видом на Ио…
€3,50 млн
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Municipal unot of Polichni, Греция
3
1
126 м²
2
Thessaloniki, Meteora: For sale bright corner floor apartment 126.43 sq.m. clean on a plot o…
€169,441
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой
Греция
5
260 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спа…
€357,388
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с камином
Афины, Греция
4
2
191 м²
Чрезвычайно преднамеренное проживание. Яркий мезонет, солнечный, тихий, воздушный. Доставляе…
€430,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с furnishings
Artemida, Греция
6
4
259 м²
3
Продается таунхаус площадью 259 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€791,737
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
2
140 м²
Property Code: HPS3024 - Apartment FOR SALE in Pylea Konstantinopolitika for €430.000 . This…
€430,000
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL