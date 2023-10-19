Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Греция
  4. Irakleia Municipality
  5. Виллы

Виллы в Irakleia Municipality, Греция

Вилла В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Таунхаус 4 спальни с балконом, с мебелью, с видом на горы в Pefkochori, Греция
Таунхаус 4 спальни с балконом, с мебелью, с видом на горы
Pefkochori, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
This custom built country haven offers a peaceful rural lifestyle conveniently close to all …
€395,240
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings в периферия Крит, Греция
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
периферия Крит, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 3 с…
€892,097
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Chaniotis, Греция
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Chaniotis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Код недвижимости: 3-468 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Pallini Pefkochori за € 780.000. Это 200 кв. м…
€811,281
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в Municipality of Athens, Греция
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 8
Площадь 300 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€1,49 млн
Квартира 1 комната с лифтом, с Painted, с bright в Nauplion, Греция
Квартира 1 комната с лифтом, с Painted, с bright
Nauplion, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Код недвижимости: 58707 - Квартира на продажу в центре Nafplio за € 75.000. Это 54 кв. Кварт…
Цена по запросу
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Municipality of Athens, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
€596,578
Квартира 3 спальни с видом на город, с furnishings в Афины, Греция
Квартира 3 спальни с видом на город, с furnishings
Афины, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 196 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 196 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Третий этаж с…
€371,707
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 1000 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спаль…
€3,96 млн
Квартира 1 спальня в Перея, Греция
Квартира 1 спальня
Перея, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Property Code: HPS4270 - Apartment FOR SALE in Thermaikos Peraia for €235.000 . This 79 sq. …
€233,881
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Греция, Греция
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Греция, Греция
Количество спален 5
Площадь 240 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из гос…
€467,320
Таунхаус 5 комнат с видом на море, с бассейном, с furnishings в Афины, Греция
Таунхаус 5 комнат с видом на море, с бассейном, с furnishings
Афины, Греция
Комнаты 5
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 340 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
€574,907
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Municipality of Penteli, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Municipality of Penteli, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…
€1,09 млн

Параметры недвижимости в Irakleia Municipality, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти