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Купить квартиру в Янина, Греция

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3 объекта найдено
Квартира 3 спальнив Oreokastro, Греция
Квартира 3 спальни
Oreokastro, Греция
1 ванных комнат
€ 120,000
Center ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни,1 Гостиная1 Кухня1 Ванная1 WC Площадь: 94- m2, Полуэтаж …
Квартира 3 спальнив Polydroso, Греция
Квартира 3 спальни
Polydroso, Греция
1 ванных комнат 110 м²
€ 370,000
Chalandri north of Athens Polydroso area, apartment of 110 sq.m. 2nd floor in very good cond…
Квартира 2 спальнив Oreokastro, Греция
Квартира 2 спальни
Oreokastro, Греция
2 ванных комнат 1 Этаж
€ 155,000
Center ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 120 m2, 1-й этаж,…

Параметры недвижимости в Янина, Греция

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