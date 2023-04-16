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Купить недвижимость в периферийная единица Янина, Греция

Ioannina Municipality
12
Янина
12
12 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Oreokastro, Греция
Квартира 3 спальни
Oreokastro, Греция
1 ванных комнат
€ 120,000
Center ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни,1 Гостиная1 Кухня1 Ванная1 WC Площадь: 94- m2, Полуэтаж …
Квартира 3 спальнив Polydroso, Греция
Квартира 3 спальни
Polydroso, Греция
1 ванных комнат 110 м²
€ 370,000
Chalandri north of Athens Polydroso area, apartment of 110 sq.m. 2nd floor in very good cond…
Коттедж 4 спальнив Neochori, Греция
Коттедж 4 спальни
Neochori, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из о…
Квартира 2 спальнив Oreokastro, Греция
Квартира 2 спальни
Oreokastro, Греция
2 ванных комнат 1 Этаж
€ 155,000
Center ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 120 m2, 1-й этаж,…
Таунхаус 3 спальнив Kastritsa, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kastritsa, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Эпире. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж …
Вилла 5 комнатв Neokesaria, Греция
Вилла 5 комнат
Neokesaria, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 2
€ 690,000
Доступно для продажи роскошная вилла 465 кв.м в Педини Янина. Вилла состоит из трех уровней.…
Коттедж 5 спаленв Ioannina Municipality, Греция
Коттедж 5 спален
Ioannina Municipality, Греция
10 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 880,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 333 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из одной спальной…
Вилла 4 спальнив Leptokaria, Греция
Вилла 4 спальни
Leptokaria, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 350,000
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из одной спальной к…
Коттедж 1 комнатав ano pedina, Греция
Коттедж 1 комната
ano pedina, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 470,000
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. От…
Таунхаус 1 комнатав ano pedina, Греция
Таунхаус 1 комната
ano pedina, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. От…
Таунхаус 1 комнатав ano pedina, Греция
Таунхаус 1 комната
ano pedina, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. От…
Таунхаус 1 комнатав ano pedina, Греция
Таунхаус 1 комната
ano pedina, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 410,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Эпире. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон откр…

Параметры недвижимости в периферийная единица Янина, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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