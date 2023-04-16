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Купить таунхаус в Ioannina Municipality, Греция

Янина
4
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4 объекта найдено
Таунхаус 3 спальнив Kastritsa, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kastritsa, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Эпире. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж …
Таунхаус 1 комнатав ano pedina, Греция
Таунхаус 1 комната
ano pedina, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. От…
Таунхаус 1 комнатав ano pedina, Греция
Таунхаус 1 комната
ano pedina, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. От…
Таунхаус 1 комнатав ano pedina, Греция
Таунхаус 1 комната
ano pedina, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 410,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Эпире. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон откр…

Параметры недвижимости в Ioannina Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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