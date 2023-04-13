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Купить вилла с видом на горы в периферия Ионические острова, Греция

demos kerkyras
86
Корфу
85
demos kephallenias
3
Zakynthos Municipality
2
demos leukadas
1
Ликсурион
1
Циливи
1
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49 объектов найдено
Вилла 4 комнатыв Katavolos, Греция
Вилла 4 комнаты
Katavolos, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,250,000
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на мор…
Вилла 1 комнатав Пелекас, Греция
Вилла 1 комната
Пелекас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается вилла площадью 286 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море, на горы…
Вилла 3 спальнив Chalikounas, Греция
Вилла 3 спальни
Chalikounas, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,100,000
Продается 2-этажная вилла площадью 155 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
Вилла 1 комнатав Ano Korakiana, Греция
Вилла 1 комната
Ano Korakiana, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,150,000
Продается вилла площадью 200 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море, на горы…
Вилла 5 спаленв Гувья, Греция
Вилла 5 спален
Гувья, Греция
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Продается 1-этажная вилла площадью 305 кв.м на острове Корфу. Вилла состоит из 5 спальных ко…
Вилла 4 спальнив Гувья, Греция
Вилла 4 спальни
Гувья, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 436 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
Вилла 6 комнатв Kerasia, Греция
Вилла 6 комнат
Kerasia, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
На продажу выставлен комплекс из 3-х вилл с панорманым видом на море, расположенный в деревн…
Вилла 1 комнатав Гувья, Греция
Вилла 1 комната
Гувья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается вилла площадью 240 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великолепный вид на …
Вилла 1 комнатав Vranganiotika, Греция
Вилла 1 комната
Vranganiotika, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Предлагаем вашему вниманию комплекс из двух вилл 112 кв.м и 102 кв.м, а также отдельно стоящ…
Вилла 5 спаленв Analipsi, Греция
Вилла 5 спален
Analipsi, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 255 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
Вилла 4 спальнив Korakades, Греция
Вилла 4 спальни
Korakades, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
Вилла 11 спаленв Циливи, Греция
Вилла 11 спален
Циливи, Греция
12 Количество комнат 9 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,200,000
Продается 3-этажная вилла площадью 550 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из 2 спал…
Вилла 3 спальнив Kato Agios Markos, Греция
Вилла 3 спальни
Kato Agios Markos, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 670,000
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 3 гости…
Вилла 1 комнатав Barbati, Греция
Вилла 1 комната
Barbati, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 6,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 700 кв.м на острове Корфу в западной части Греции. Вилла …
Вилла 1 комнатав Nissaki, Греция
Вилла 1 комната
Nissaki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,200,000
На берегу Ионического моря в западной части Грециипродаетсяроскошная вилла площадью 280 кв.м…
Вилла 3 спальнив Alexandros, Греция
Вилла 3 спальни
Alexandros, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 2-этажная вилла площадью 185 кв.м на Ионических островах. Первый этаж состоит из о…
Вилла 5 спаленв Гувья, Греция
Вилла 5 спален
Гувья, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,900,000
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на острове Корфу. Подвальный этаж состоит из 2 с…
Вилла 8 спаленв Sokraki, Греция
Вилла 8 спален
Sokraki, Греция
10 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 470 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из 4 сп…
Вилла 4 спальнив Касьопи, Греция
Вилла 4 спальни
Касьопи, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 4,800,000
Продается 3-этажная вилла площадью 325 кв.м на острове Корфу. Подвальный этаж состоит из одн…
Вилла 2 спальнив Kerasia, Греция
Вилла 2 спальни
Kerasia, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Продается 1-этажная вилла площадью 70 кв.м на острове Корфу. Вилла состоит из 2 спальных ком…
Вилла 5 спаленв Dassia, Греция
Вилла 5 спален
Dassia, Греция
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
Вилла 5 спаленв Perithia, Греция
Вилла 5 спален
Perithia, Греция
6 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,100,000
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из одно…
Вилла 1 комнатав Спартия, Греция
Вилла 1 комната
Спартия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 375,000
Продается вилла площадью 146 кв.м в Кефалонии. Вилла имеет угловое расположение. Из окон отк…
Вилла 4 спальнив Ano Korakiana, Греция
Вилла 4 спальни
Ano Korakiana, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 990,000
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
Вилла 4 спальнив Музаки, Греция
Вилла 4 спальни
Музаки, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из одной …
Вилла 5 спаленв Afra, Греция
Вилла 5 спален
Afra, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
Вилла 3 спальнив Perithia, Греция
Вилла 3 спальни
Perithia, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
Вилла 5 спаленв Perithia, Греция
Вилла 5 спален
Perithia, Греция
6 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 296 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
Вилла 5 спаленв Perithia, Греция
Вилла 5 спален
Perithia, Греция
6 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 303 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
Вилла 4 спальнив Kastania, Греция
Вилла 4 спальни
Kastania, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,300,000
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…

Параметры недвижимости в периферия Ионические острова, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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