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Купить дом с видом на море в периферия Ионические острова, Греция

demos kerkyras
433
Корфу
427
Zakynthos Municipality
10
demos kephallenias
6
demos leukadas
3
Закинтос
2
Ликсурион
2
Циливи
2
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183 объекта найдено
Коттедж 1 комнатав Dassia, Греция
Коттедж 1 комната
Dassia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 237,000
Предлагается к продаже в районе Дассия, земельный участок 4023,10 кв.м. на участке недострое…
Коттедж 9 спаленв Benitses, Греция
Коттедж 9 спален
Benitses, Греция
11 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 1
€ 960,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 500 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 3 спа…
Таунхаус 6 спаленв Kanali, Греция
Таунхаус 6 спален
Kanali, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается таунхаус площадью 175 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цок…
Вилла 1 комнатав Гувья, Греция
Вилла 1 комната
Гувья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается вилла площадью 450 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великолепный вид на …
Дом 12 спаленв периферия Ионические острова, Греция
Дом 12 спален
периферия Ионические острова, Греция
570 м²
€ 1,980,000
Продается 5-этажный коттедж площадью 570 кв.м в Кефалонии. Первый этаж состоит из 4 спальных…
Дом 1 комнатав периферия Ионические острова, Греция
Дом 1 комната
периферия Ионические острова, Греция
1 Количество комнат 80 м² Количество этажей 1
€ 700,000
Предлагаются на продажу три таунхауса на стадии строительства на острове Кефалония. Дома рас…
Дом 5 спаленв периферия Ионические острова, Греция
Дом 5 спален
периферия Ионические острова, Греция
7 Количество комнат 204 м²
€ 600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 204 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
Дом 1 комнатав периферия Ионические острова, Греция
Дом 1 комната
периферия Ионические острова, Греция
1 Количество комнат 900 м²
€ 1,100,000
Продается вилла площадью 900 кв.м в Кефалонии на стадии строительства. Из окон открывается в…
Вилла 5 комнатв Barbati, Греция
Вилла 5 комнат
Barbati, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 3
€ 552,500
Продается вилла площадью 251 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море. У о…
Таунхаус 4 комнатыв demos kerkyras, Греция
Таунхаус 4 комнаты
demos kerkyras, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 3
€ 422,500
Продается таунхаус площадью 224 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 0 уровнях.…
Таунхаус 3 спальнив Spartilas, Греция
Таунхаус 3 спальни
Spartilas, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 312,000
Продается таунхаус площадью 134 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 1 уровнях.…
Таунхаус 1 комнатав Лака, Греция
Таунхаус 1 комната
Лака, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается таунхаус площадью 131 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из …
Коттедж 14 комнатв Гувья, Греция
Коттедж 14 комнат
Гувья, Греция
14 Количество комнат Количество этажей 1
€ 640,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 450 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
Коттедж 14 комнатв demos kerkyras, Греция
Коттедж 14 комнат
demos kerkyras, Греция
14 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 2,900,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 343 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
Таунхаус 1 комнатав Гувья, Греция
Таунхаус 1 комната
Гувья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 480,000
Продается таунхаус площадью 286 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из …
Вилла 4 комнатыв Katavolos, Греция
Вилла 4 комнаты
Katavolos, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,250,000
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на мор…
Коттедж 2 спальнив Antiperni, Греция
Коттедж 2 спальни
Antiperni, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 400,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 179 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
Вилла 3 комнатыв Синарадес, Греция
Вилла 3 комнаты
Синарадес, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 137 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на мор…
Вилла 1 комнатав Пелекас, Греция
Вилла 1 комната
Пелекас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается вилла площадью 286 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море, на горы…
Коттедж 4 спальнив Agnitsini, Греция
Коттедж 4 спальни
Agnitsini, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 260,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 164 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
Вилла 3 спальнив Chalikounas, Греция
Вилла 3 спальни
Chalikounas, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,100,000
Продается 2-этажная вилла площадью 155 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
Коттедж 2 спальнив Peroulades, Греция
Коттедж 2 спальни
Peroulades, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит…
Коттедж 2 комнатыв Dassia, Греция
Коттедж 2 комнаты
Dassia, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 3
€ 580,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 355 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
Вилла 1 комнатав Ano Korakiana, Греция
Вилла 1 комната
Ano Korakiana, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,150,000
Продается вилла площадью 200 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море, на горы…
Коттедж 2 спальнив Spartilas, Греция
Коттедж 2 спальни
Spartilas, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 430,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 гос…
Коттедж 2 спальнив Episkopiana, Греция
Коттедж 2 спальни
Episkopiana, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 115 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
Вилла 5 спаленв Гувья, Греция
Вилла 5 спален
Гувья, Греция
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Продается 1-этажная вилла площадью 305 кв.м на острове Корфу. Вилла состоит из 5 спальных ко…
Коттедж 3 спальнив demos kerkyras, Греция
Коттедж 3 спальни
demos kerkyras, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 970,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 257 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
Коттедж 5 спаленв Mantouki, Греция
Коттедж 5 спален
Mantouki, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 330,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
Таунхаус 1 комнатав Agios Gordios, Греция
Таунхаус 1 комната
Agios Gordios, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 300,000
Продается недостроенный Таунхаус площадью 190 кв.м на Корфу.Таунхаус состоит из 2 уровней. Н…

Параметры недвижимости в периферия Ионические острова, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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