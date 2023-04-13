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Купить коттедж с бассейном в периферия Ионические острова, Греция

demos kerkyras
286
Корфу
281
Zakynthos Municipality
8
demos kephallenias
3
Закинтос
2
Ereikoussa Municipal Unit
1
Municipal Unit of Artemisia
1
Othonoi Municipal Unit
1
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8 объектов найдено
Коттедж 5 спаленв Milia, Греция
Коттедж 5 спален
Milia, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 296 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
Коттедж 1 комнатав Barbati, Греция
Коттедж 1 комната
Barbati, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
В элитном районе острова Корфу, неподалёку от столицы продаётся вилла. Основные работы уже п…
Коттедж 5 спаленв Benitses, Греция
Коттедж 5 спален
Benitses, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,800,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спа…
Коттедж 3 спальнив demos kerkyras, Греция
Коттедж 3 спальни
demos kerkyras, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 870,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 340 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
Коттедж 4 спальнив Chalikounas, Греция
Коттедж 4 спальни
Chalikounas, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 325,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 4 спальны…
Коттедж 1 комнатав demos kerkyras, Греция
Коттедж 1 комната
demos kerkyras, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 600,000
На продажу выставлены две постройки общая площадь которых 128 кв м, который расположен на зе…
Коттедж 12 спаленв Компофекрата, Греция
Коттедж 12 спален
Компофекрата, Греция
21 Количество комнат 12 ванных комнат Количество этажей 5
€ 1,980,000
Продается 5-этажный коттедж площадью 570 кв.м в Кефалонии. Первый этаж состоит из 4 спальных…
Коттедж 5 спаленв Гувья, Греция
Коттедж 5 спален
Гувья, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается очаровательный каменный 3-х этажный дом, расположенный на востоке острова Корфу. О…

Параметры недвижимости в периферия Ионические острова, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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