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Купить коттедж в периферия Ионические острова, Греция

demos kerkyras
286
Корфу
281
Zakynthos Municipality
8
demos kephallenias
3
Закинтос
2
Ereikoussa Municipal Unit
1
Municipal Unit of Artemisia
1
Othonoi Municipal Unit
1
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299 объектов найдено
Коттедж 1 комнатав Dassia, Греция
Коттедж 1 комната
Dassia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 237,000
Предлагается к продаже в районе Дассия, земельный участок 4023,10 кв.м. на участке недострое…
Коттедж 5 спаленв Амбелокипи, Греция
Коттедж 5 спален
Амбелокипи, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 945,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 225 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из 2 сп…
Коттедж 3 комнатыв Perithia, Греция
Коттедж 3 комнаты
Perithia, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 125,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 152 кв.м в центральной Греции. К недвижимости относится…
Коттедж 9 спаленв Benitses, Греция
Коттедж 9 спален
Benitses, Греция
11 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 1
€ 960,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 500 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 3 спа…
Коттедж 5 спаленв Milia, Греция
Коттедж 5 спален
Milia, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 296 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
Коттедж 6 комнатв Agii Deka, Греция
Коттедж 6 комнат
Agii Deka, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 2
€ 285,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 160 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на г…
Коттедж 1 спальняв Roda, Греция
Коттедж 1 спальня
Roda, Греция
2 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 60 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостин…
Коттедж 3 комнатыв Kanakades, Греция
Коттедж 3 комнаты
Kanakades, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 90,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 72 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на го…
Коттедж 3 комнатыв Roda, Греция
Коттедж 3 комнаты
Roda, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 77 кв.м на острове Корфу. У объекта есть солнечные бата…
Коттедж 4 спальнив Kato Korakiana, Греция
Коттедж 4 спальни
Kato Korakiana, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 192 м² 2/2 Этаж
€ 510,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коттедж 14 комнатв Гувья, Греция
Коттедж 14 комнат
Гувья, Греция
14 Количество комнат Количество этажей 1
€ 640,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 450 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
Коттедж 14 комнатв demos kerkyras, Греция
Коттедж 14 комнат
demos kerkyras, Греция
14 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 2,900,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 343 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
Коттедж 2 комнатыв Afra, Греция
Коттедж 2 комнаты
Afra, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 35,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в центральной Греции
Коттедж 3 комнатыв Perivoli, Греция
Коттедж 3 комнаты
Perivoli, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 238,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 246 кв.м на острове Корфу. Недвижимость продается с мебелью
Коттедж 3 комнатыв Kentroma, Греция
Коттедж 3 комнаты
Kentroma, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 255,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 60 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на го…
Коттедж 3 комнатыв Xanthates, Греция
Коттедж 3 комнаты
Xanthates, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 190 кв.м на острове Корфу. Недвижимость продается с меб…
Коттедж 3 комнатыв Acharavi, Греция
Коттедж 3 комнаты
Acharavi, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 67 кв.м на острове Корфу. Недвижимость продается с мебе…
Коттедж 1 комнатав Agios Ioannis, Греция
Коттедж 1 комната
Agios Ioannis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 1-этажный коттедж площадью 196 кв.м на острове Корфу. Недвижимость продается с мебелью
Коттедж 2 комнатыв Сфакера, Греция
Коттедж 2 комнаты
Сфакера, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 50 кв.м на острове Корфу. У объекта есть камин. Недвижи…
Коттедж 1 комнатав Magoulades, Греция
Коттедж 1 комната
Magoulades, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 73 кв.м на острове Корфу. Недвижимость продается с мебе…
Коттедж 2 спальнив Antiperni, Греция
Коттедж 2 спальни
Antiperni, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 400,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 179 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
Коттедж 5 комнатв Liapades, Греция
Коттедж 5 комнат
Liapades, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 0-этажный коттедж площадью 147 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на г…
Коттедж 2 спальнив demos kerkyras, Греция
Коттедж 2 спальни
demos kerkyras, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 58 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 2 спальных…
Коттедж 1 комнатав ladokala taverna, Греция
Коттедж 1 комната
ladokala taverna, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 962 кв.м на острове Корфу. Из окон открыв…
Коттедж 4 спальнив Agnitsini, Греция
Коттедж 4 спальни
Agnitsini, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 260,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 164 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
Коттедж 1 спальняв Chrisiida, Греция
Коттедж 1 спальня
Chrisiida, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 62 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из одной спал…
Коттедж 2 спальнив Dafnata, Греция
Коттедж 2 спальни
Dafnata, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 40 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 2 спальных…
Коттедж 6 спаленв Лефкими, Греция
Коттедж 6 спален
Лефкими, Греция
7 Количество комнат Количество этажей 2
€ 75,000
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Корфу. Первый этаж со…
Коттедж 2 спальнив Peroulades, Греция
Коттедж 2 спальни
Peroulades, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит…
Коттедж 3 комнатыв Stroggili, Греция
Коттедж 3 комнаты
Stroggili, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 105 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на г…

Параметры недвижимости в периферия Ионические острова, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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