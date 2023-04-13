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Realting.com
Греция
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
периферия Ионические острова
Квартиры
Купить квартиру с видом на море в периферия Ионические острова, Греция
demos kerkyras
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24 объекта найдено
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Квартира 1 комната
Гувья, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 480,000
Продается квартира площадью 115 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на этаже и состо…
Квартира 1 комната
Acharavi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 850,000
Продается квартира площадью 400 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на этаже и с…
Квартира 1 комната
Палеокастрица, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 205,000
Продается квартира площадью 193 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на этаже и состо…
Квартира 1 спальня
demos kerkyras, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 130,000
Продается квартира площадью 57 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на третьем этаже …
Квартира 3 комнаты
Chlomos, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 90,000
Продается квартира площадью 75 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на этаже и состои…
Квартира 4 комнаты
demos kerkyras, Греция
4 Количество комнат
4/1 Этаж
€ 900,000
Продается квартира площадью 151 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на этаже и состо…
Квартира 3 спальни
demos kerkyras, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 250,000
Продается квартира площадью 90 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на третьем этаже …
Квартира 4 комнаты
Mantouki, Греция
4 Количество комнат
1/2 Этаж
€ 450,000
Продается квартира площадью 400 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на этаже и состо…
Квартира 2 спальни
demos kerkyras, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 330,000
Продается квартира площадью 77 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже и…
Квартира 1 комната
Пелекас, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 350,000
На продажу выставлена квартира 100 кв.м с видом на море в районе Кондогиалос на западе о.Кор…
Квартира 1 спальня
demos kerkyras, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 160,000
Продается квартира площадью 105 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на третьем этаже…
Квартира 3 спальни
Kontokali, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 245,000
Продается квартира площадью 135 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже …
Квартира 1 комната
demos kerkyras, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 760,000
В центре столицы острова Корфу продается квартира площадью 110 кв.м. Квартира находится на в…
Квартира 3 спальни
Mantouki, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 270,000
Продается квартира площадью 108 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже …
Квартира 2 спальни
Benitses, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 250,000
Продается квартира площадью 65 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже и…
Квартира 3 спальни
Гувья, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 720,000
Продается квартира площадью 160 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже …
Квартира 1 комната
Nissaki, Греция
1 Количество комнат
1/1 Этаж
€ 260,000
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже и…
Квартира 2 спальни
Analipsi, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 170,000
Продается квартира площадью 70 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже и…
Квартира 3 спальни
Gimari, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 240,000
Продается квартира площадью 100 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже …
Квартира 4 спальни
demos kerkyras, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 850,000
Продается дуплекс площадью 230 кв.м на острове Корфу. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Пятый…
Квартира 1 спальня
Episkopiana, Греция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 41,000
Продается небольшая квартира-студия площадью 18 кв.м в курортном поселке Мораитика на юго-во…
Квартира 1 комната
Benitses, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 240,000
Продается квартира площадью 110 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на этаже и состо…
Квартира 1 комната
Chrisiida, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 130,000
На продажу выставлены 3 студии общей площадью 54 кв.м в районе Перамана юго-восточном побере…
Квартира 1 спальня
Agios Gordios, Греция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается квартира площадью 150 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже …
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