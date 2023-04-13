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Купить квартиру с видом на горы в периферия Ионические острова, Греция

demos kerkyras
78
Корфу
77
Zakynthos Municipality
7
Закинтос
7
demos leukadas
3
Municipal Unit of Lefkada
3
Lefkada
2
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15 объектов найдено
Квартира 1 комнатав Гувья, Греция
Квартира 1 комната
Гувья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 480,000
Продается квартира площадью 115 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на этаже и состо…
Квартира 1 комнатав Палеокастрица, Греция
Квартира 1 комната
Палеокастрица, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 205,000
Продается квартира площадью 193 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на этаже и состо…
Квартира 4 комнатыв Liapades, Греция
Квартира 4 комнаты
Liapades, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 140,000
Продается квартира площадью 124 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на этаже и состо…
Квартира 1 комнатав Antiperni, Греция
Квартира 1 комната
Antiperni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 75,000
Продается квартира площадью 0 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на этаже и состоит…
Квартира 3 спальнив Kamara, Греция
Квартира 3 спальни
Kamara, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 190,000
Продается дуплекс площадью 172 кв.м на острове Корфу. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Второ…
Квартира 7 комнатв Liapades, Греция
Квартира 7 комнат
Liapades, Греция
7 Количество комнат -1/2 Этаж
€ 190,000
Продается квартира площадью 220 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на этаже и состо…
Квартира 3 спальнив Скриперон, Греция
Квартира 3 спальни
Скриперон, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 160,000
Продается квартира площадью 104 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже …
Квартира 1 комнатав Пелекас, Греция
Квартира 1 комната
Пелекас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 350,000
На продажу выставлена квартира 100 кв.м с видом на море в районе Кондогиалос на западе о.Кор…
Квартира 3 спальнив Kontokali, Греция
Квартира 3 спальни
Kontokali, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 245,000
Продается квартира площадью 135 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже …
Квартира 1 комнатав Peroulades, Греция
Квартира 1 комната
Peroulades, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается первый этаж, площадью 135 кв.м, который состоит из трех квартир-студио и одной ква…
Квартира 3 спальнив Гувья, Греция
Квартира 3 спальни
Гувья, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 720,000
Продается квартира площадью 160 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже …
Квартира 3 спальнив Kompitsi, Греция
Квартира 3 спальни
Kompitsi, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается дуплекс площадью 114 кв.м на острове Корфу. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Первы…
Квартира 1 комнатав Синарадес, Греция
Квартира 1 комната
Синарадес, Греция
1 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 260,000
Продается уникальная, красивая и полностью отремонтированная 2-х этажная квартира в деревне …
Квартира 3 спальнив Gimari, Греция
Квартира 3 спальни
Gimari, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 240,000
Продается квартира площадью 100 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже …
Квартира 1 комнатав Agios Gordios, Греция
Квартира 1 комната
Agios Gordios, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается квартира площадью 130 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на этаже и состо…

Параметры недвижимости в периферия Ионические острова, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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