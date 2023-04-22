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Жильё с видом на горы в периферийная единица Иматия, Греция

Верия
11
Науса
1
8 объектов найдено
Вилла 6 спален в Верия, Греция
Вилла 6 спален
Верия, Греция
9 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из 2 спал…
Коттедж 4 спальни в Fyteia, Греция
Коттедж 4 спальни
Fyteia, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 205 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из 2 сп…
Коттедж 2 спальни в Lazochori, Греция
Коттедж 2 спальни
Lazochori, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 125,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в северной Греции. Цокольный этаж состоит из г…
Коттедж 3 спальни в Верия, Греция
Коттедж 3 спальни
Верия, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 310 кв.м в северной Греции. Цокольный этаж состоит из 2…
Коттедж 3 спальни в Верия, Греция
Коттедж 3 спальни
Верия, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 620,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 333 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 3 спальни в Vergina, Греция
Коттедж 3 спальни
Vergina, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 190,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 169 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из гост…
Коттедж 3 спальни в Айос-Георгиос, Греция
Коттедж 3 спальни
Айос-Георгиос, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 3 спальн…
Коттедж 3 спальни в Lefkopetra, Греция
Коттедж 3 спальни
Lefkopetra, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…

Параметры недвижимости в периферийная единица Иматия, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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