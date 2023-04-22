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Квартиры в периферийная единица Иматия, Греция

Науса
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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Rodochori, Греция
Квартира 2 спальни
Rodochori, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 70,000
Продается квартира площадью 85 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сост…

Параметры недвижимости в периферийная единица Иматия, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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