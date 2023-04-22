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Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Жильё в периферийная единица Иматия, Греция
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12 объектов найдено
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Вилла 6 спален
Верия, Греция
9 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из 2 спал…
Таунхаус 4 комнаты
Moschopotamos, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 140,000
Продается двухуровневый таунхаус 140 кв.м, который расположился на расстоянии 1 км от живопи…
Коттедж 4 спальни
Fyteia, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 205 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из 2 сп…
Квартира 2 спальни
Rodochori, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 70,000
Продается квартира площадью 85 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сост…
Коттедж 2 спальни
Lazochori, Греция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 125,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в северной Греции. Цокольный этаж состоит из г…
Коттедж 3 спальни
Верия, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 310 кв.м в северной Греции. Цокольный этаж состоит из 2…
Коттедж 3 спальни
Верия, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 620,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 333 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 3 спальни
Vergina, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 190,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 169 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из гост…
Коттедж 3 спальни
Айос-Георгиос, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 190,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 245 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 3 спальн…
Коттедж 3 спальни
Айос-Георгиос, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 180,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 3 спальн…
Коттедж 3 спальни
Lefkopetra, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 120,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
Коттедж 1 спальня
Верия, Греция
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 55,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 40 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из одной спа…
Параметры недвижимости в периферийная единица Иматия, Греция
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