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Купить таунхаус с видом на горы в Igoumenitsa Municipality, Греция

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3 объекта найдено
Таунхаус 1 комнатав Mesovouni, Греция
Таунхаус 1 комната
Mesovouni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 50,000
Отель на продажу в Месовуни Теспротия. Недвижимость продается целиком или по отдельности. Кр…
Таунхаус 1 комнатав Mesovouni, Греция
Таунхаус 1 комната
Mesovouni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 40,000
Отель на продажу в Месовуни Теспротия. Недвижимость продается целиком или по отдельности. Кр…
Таунхаус 1 комнатав Mesovouni, Греция
Таунхаус 1 комната
Mesovouni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 85,000
Отель на продажу в Месовуни Теспротия. Недвижимость продается целиком или по отдельности. Кр…

Параметры недвижимости в Igoumenitsa Municipality, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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