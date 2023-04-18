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Купить недвижимость в Igoumenitsa Municipality, Греция

4 объекта найдено
Вилла 3 спальни роскошные апартаментыв Sivota, Греция
Вилла 3 спальни роскошные апартаменты
Sivota, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат 213 м² Количество этажей 1
€ 900,000
& Тета; & Эпсилон; & Сигма; & Пи; & Rho; & омега; & тау; я и альфа; у и бетон; & тау; & альф…
Таунхаус 1 комнатав Mesovouni, Греция
Таунхаус 1 комната
Mesovouni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 50,000
Отель на продажу в Месовуни Теспротия. Недвижимость продается целиком или по отдельности. Кр…
Таунхаус 1 комнатав Mesovouni, Греция
Таунхаус 1 комната
Mesovouni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 40,000
Отель на продажу в Месовуни Теспротия. Недвижимость продается целиком или по отдельности. Кр…
Таунхаус 1 комнатав Mesovouni, Греция
Таунхаус 1 комната
Mesovouni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 85,000
Отель на продажу в Месовуни Теспротия. Недвижимость продается целиком или по отдельности. Кр…

Параметры недвижимости в Igoumenitsa Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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