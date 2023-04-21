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Виллы с видом на море в Иерисос, Греция

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3 объекта найдено
Вилла 7 спален в Nautilus, Греция
Вилла 7 спален
Nautilus, Греция
13 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 3
€ 780,000
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цокольны…
Вилла 6 спален в Nea Roda, Греция
Вилла 6 спален
Nea Roda, Греция
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цокольны…
Вилла 4 спальни в Иерисос, Греция
Вилла 4 спальни
Иерисос, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цокольны…
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