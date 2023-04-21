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Виллы с видом на горы в Иерисос, Греция

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1 объект найдено
Вилла 7 спален в Nautilus, Греция
Вилла 7 спален
Nautilus, Греция
13 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 3
€ 780,000
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цокольны…
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