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Таунхаусы с видом на горы в Иерисос, Греция

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6 объектов найдено
Таунхаус 2 спальни в Nea Roda, Греция
Таунхаус 2 спальни
Nea Roda, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается таунхаус площадью 98 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
Таунхаус 3 спальни в Nea Roda, Греция
Таунхаус 3 спальни
Nea Roda, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус распол…
Таунхаус 2 спальни в Nea Roda, Греция
Таунхаус 2 спальни
Nea Roda, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 340,000
Продается таунхаус площадью 78 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
Таунхаус 2 спальни в Nea Roda, Греция
Таунхаус 2 спальни
Nea Roda, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 340,000
Продается таунхаус площадью 77 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
Таунхаус 2 спальни в Nea Roda, Греция
Таунхаус 2 спальни
Nea Roda, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 340,000
Продается таунхаус площадью 77 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
Таунхаус 2 спальни в Nea Roda, Греция
Таунхаус 2 спальни
Nea Roda, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 78 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
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