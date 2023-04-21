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Жильё с видом на горы в Иерисос, Греция

14 объектов найдено
Коттедж 5 спален в Nea Roda, Греция
Коттедж 5 спален
Nea Roda, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 230,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цоколь…
Коттедж 1 спальня в Nea Roda, Греция
Коттедж 1 спальня
Nea Roda, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 240,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 64 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттедж…
Таунхаус 2 спальни в Nea Roda, Греция
Таунхаус 2 спальни
Nea Roda, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается таунхаус площадью 98 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
Таунхаус 3 спальни в Nea Roda, Греция
Таунхаус 3 спальни
Nea Roda, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус распол…
Коттедж 2 спальни в Nea Roda, Греция
Коттедж 2 спальни
Nea Roda, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цоколь…
Вилла 7 спален в Nautilus, Греция
Вилла 7 спален
Nautilus, Греция
13 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 3
€ 780,000
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цокольны…
Коттедж 5 спален в Иерисос, Греция
Коттедж 5 спален
Иерисос, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 450,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый…
Коттедж 11 спален в Иерисос, Греция
Коттедж 11 спален
Иерисос, Греция
16 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 4
€ 250,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 520 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цоколь…
Квартира 4 спальни в Nea Roda, Греция
Квартира 4 спальни
Nea Roda, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 130,000
Продается дуплекс площадью 150 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Дуплекс располож…
Коттедж 1 комната в Nea Roda, Греция
Коттедж 1 комната
Nea Roda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 680,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 343 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики на стад…
Таунхаус 2 спальни в Nea Roda, Греция
Таунхаус 2 спальни
Nea Roda, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 340,000
Продается таунхаус площадью 78 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
Таунхаус 2 спальни в Nea Roda, Греция
Таунхаус 2 спальни
Nea Roda, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 340,000
Продается таунхаус площадью 77 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
Таунхаус 2 спальни в Nea Roda, Греция
Таунхаус 2 спальни
Nea Roda, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 340,000
Продается таунхаус площадью 77 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
Таунхаус 2 спальни в Nea Roda, Греция
Таунхаус 2 спальни
Nea Roda, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 78 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
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