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Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
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Иерисос
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Дома с видом на море в Иерисос, Греция
Дом
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31 объект найдено
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Таунхаус 2 спальни
Иерисос, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 195,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус распол…
Таунхаус 2 спальни
Иерисос, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 185,000
Продается таунхаус площадью 117 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус распол…
Дом 5 спален
Nea Roda, Греция
5 Количество комнат
290 м²
-1 Этаж
€ 1,150,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 290 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цоколь…
Коттедж 5 спален
Nea Roda, Греция
7 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 230,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цоколь…
Коттедж 13 спален
Иерисос, Греция
14 Количество комнат
13 ванных комнат
Количество этажей 4
€ 450,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 350 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Подвал…
Таунхаус 2 спальни
Nautilus, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 135,000
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
Коттедж 1 комната
Иерисос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 380,000
Продается коттедж на стадии строительства в живописном поселке полуострова Афон. Коттедж, пл…
Коттедж 3 спальни
Nea Roda, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 150,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики на стад…
Таунхаус 2 спальни
Иерисос, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 140,000
Продается таунхаус площадью 76 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
Коттедж 5 спален
Nea Roda, Греция
7 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 290 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цоколь…
Таунхаус 2 спальни
Nea Roda, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 110,000
Продается таунхаус площадью 98 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
Таунхаус 3 спальни
Nea Roda, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 140,000
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус распол…
Коттедж 2 спальни
Nea Roda, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цоколь…
Вилла 7 спален
Nautilus, Греция
13 Количество комнат
7 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 780,000
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цокольны…
Коттедж 11 спален
Иерисос, Греция
16 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 4
€ 250,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 520 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цоколь…
Таунхаус 2 спальни
Nautilus, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 93,000
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
Вилла 6 спален
Nea Roda, Греция
8 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 2,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цокольны…
Таунхаус 2 спальни
Nautilus, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 160,000
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
Таунхаус 2 спальни
Nautilus, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 130,000
Продается таунхаус площадью 73 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
Коттедж 1 комната
Nautilus, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 850,000
На продажу выставлен коттедж, состоящий из 6 отдельных квартир. На цокольном этаже расположе…
Коттедж 1 комната
Nea Roda, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 680,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 343 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики на стад…
Таунхаус 2 спальни
Nea Roda, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 340,000
Продается таунхаус площадью 78 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
Таунхаус 2 спальни
Nea Roda, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 340,000
Продается таунхаус площадью 77 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
Таунхаус 2 спальни
Nea Roda, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 340,000
Продается таунхаус площадью 77 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
Таунхаус 2 спальни
Nea Roda, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 78 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
Коттедж 3 спальни
Nautilus, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттедж…
Коттедж 2 спальни
Иерисос, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 78 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый …
Коттедж 2 спальни
Иерисос, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 67 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттедж…
Коттедж 2 спальни
Иерисос, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 67 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттедж…
Коттедж 2 спальни
Иерисос, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 67 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттедж…
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