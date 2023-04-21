Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. demos aristotele
  6. Иерисос
  7. Коттеджи

Коттеджи в Иерисос, Греция

Коттедж В архив
Очистить
21 объект найдено
Коттедж 2 спальни в Nautilus, Греция
Коттедж 2 спальни
Nautilus, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттедж…
Коттедж 5 спален в Nea Roda, Греция
Коттедж 5 спален
Nea Roda, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 230,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цоколь…
Коттедж 13 спален в Иерисос, Греция
Коттедж 13 спален
Иерисос, Греция
14 Количество комнат 13 ванных комнат Количество этажей 4
€ 450,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 350 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Подвал…
Коттедж 8 спален в Иерисос, Греция
Коттедж 8 спален
Иерисос, Греция
10 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 790,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 474 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый…
Коттедж 1 комната в Иерисос, Греция
Коттедж 1 комната
Иерисос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 380,000
Продается коттедж на стадии строительства в живописном поселке полуострова Афон. Коттедж, пл…
Коттедж 1 спальня в Nea Roda, Греция
Коттедж 1 спальня
Nea Roda, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 240,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 64 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттедж…
Коттедж 3 спальни в Nea Roda, Греция
Коттедж 3 спальни
Nea Roda, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики на стад…
Коттедж 5 спален в Nea Roda, Греция
Коттедж 5 спален
Nea Roda, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 290 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цоколь…
Коттедж 2 спальни в Nea Roda, Греция
Коттедж 2 спальни
Nea Roda, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 140 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттед…
Коттедж 2 спальни в Nea Roda, Греция
Коттедж 2 спальни
Nea Roda, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цоколь…
Коттедж 2 спальни в Иерисос, Греция
Коттедж 2 спальни
Иерисос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттед…
Коттедж 5 спален в Иерисос, Греция
Коттедж 5 спален
Иерисос, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 450,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый…
Коттедж 11 спален в Иерисос, Греция
Коттедж 11 спален
Иерисос, Греция
16 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 4
€ 250,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 520 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цоколь…
Коттедж 2 спальни в Nautilus, Греция
Коттедж 2 спальни
Nautilus, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 98,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 50 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цокольн…
Коттедж 1 комната в Nautilus, Греция
Коттедж 1 комната
Nautilus, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 850,000
На продажу выставлен коттедж, состоящий из 6 отдельных квартир. На цокольном этаже расположе…
Коттедж 1 комната в Nea Roda, Греция
Коттедж 1 комната
Nea Roda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 680,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 343 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики на стад…
Коттедж 3 спальни в Nautilus, Греция
Коттедж 3 спальни
Nautilus, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттедж…
Коттедж 2 спальни в Иерисос, Греция
Коттедж 2 спальни
Иерисос, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 78 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый …
Коттедж 2 спальни в Иерисос, Греция
Коттедж 2 спальни
Иерисос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 67 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттедж…
Коттедж 2 спальни в Иерисос, Греция
Коттедж 2 спальни
Иерисос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 67 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттедж…
Коттедж 2 спальни в Иерисос, Греция
Коттедж 2 спальни
Иерисос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 67 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттедж…
Realting.com
Перейти