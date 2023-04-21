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Квартиры с видом на море в Иерисос, Греция

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6 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Иерисос, Греция
Квартира 3 спальни
Иерисос, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 250,000
Продается квартира площадью 125 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Квартира распол…
Квартира 2 спальни в Иерисос, Греция
Квартира 2 спальни
Иерисос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 170,000
Продается квартира площадью 68 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Квартира располо…
Квартира 3 спальни в Иерисос, Греция
Квартира 3 спальни
Иерисос, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 170,000
Продается квартира площадью 175 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Квартира распол…
Квартира 4 спальни в Nea Roda, Греция
Квартира 4 спальни
Nea Roda, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 130,000
Продается дуплекс площадью 150 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Дуплекс располож…
Квартира 2 спальни в Nautilus, Греция
Квартира 2 спальни
Nautilus, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 159,000
Продается квартира площадью 55 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Квартира располо…
Квартира 2 спальни в Иерисос, Греция
Квартира 2 спальни
Иерисос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается квартира площадью 80 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Квартира располо…
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