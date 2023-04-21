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Квартиры с видом на горы в Иерисос, Греция

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1 объект найдено
Квартира 4 спальни в Nea Roda, Греция
Квартира 4 спальни
Nea Roda, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 130,000
Продается дуплекс площадью 150 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Дуплекс располож…
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