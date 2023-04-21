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Квартиры в Иерисос, Греция

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14 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Иерисос, Греция
Квартира 3 спальни
Иерисос, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 250,000
Продается квартира площадью 125 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Квартира распол…
Квартира 2 спальни в Иерисос, Греция
Квартира 2 спальни
Иерисос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 170,000
Продается квартира площадью 68 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Квартира располо…
Квартира 3 спальни в Nea Roda, Греция
Квартира 3 спальни
Nea Roda, Греция
2 ванных комнат 130 м²
€ 270,000
Property Code: HPS3019 - Apartment FOR SALE in Stagiron - Akanthou Nea Roda for €270.000. Th…
Квартира 3 спальни в Nea Roda, Греция
Квартира 3 спальни
Nea Roda, Греция
2 ванных комнат 130 м²
€ 290,000
Property Code: HPS3018 - Apartment FOR SALE in Stagiron - Akanthou Nea Roda for €290.000 . T…
Квартира 2 спальни в Иерисос, Греция
Квартира 2 спальни
Иерисос, Греция
1 ванных комнат 75 м²
€ 180,000
Property Code: HPS2591 - Maisonette FOR SALE in Stagiron - Akanthou Center for €180.000 . Th…
Квартира 6 спален в Иерисос, Греция
Квартира 6 спален
Иерисос, Греция
6 ванных комнат 200 м²
€ 300,000
Незаконченный комплекс апартаментов расположен в 500 метрах от деревни Иериссос и в 300 метр…
Квартира 1 спальня в Иерисос, Греция
Квартира 1 спальня
Иерисос, Греция
1 ванных комнат 65 м² 1/2 Этаж
€ 120,000
This apartment is located 6 km from Ierissos village in a quite and peaceful place in front …
Квартира 4 спальни в Иерисос, Греция
Квартира 4 спальни
Иерисос, Греция
2 ванных комнат 145 м² Количество этажей 2
€ 250,000
The house is located in a suburbs of Ierisssos village in Gavriadi area only 50 meters from …
Квартира 2 спальни в Иерисос, Греция
Квартира 2 спальни
Иерисос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 205,000
Продается квартира площадью 75 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Квартира располо…
Квартира 3 спальни в Иерисос, Греция
Квартира 3 спальни
Иерисос, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 170,000
Продается квартира площадью 175 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Квартира распол…
Квартира 4 спальни в Nea Roda, Греция
Квартира 4 спальни
Nea Roda, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 130,000
Продается дуплекс площадью 150 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Дуплекс располож…
Квартира 2 спальни в Nea Roda, Греция
Квартира 2 спальни
Nea Roda, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 120,000
Продается дуплекс площадью 134 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Дуплекс располож…
Квартира 2 спальни в Nautilus, Греция
Квартира 2 спальни
Nautilus, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 159,000
Продается квартира площадью 55 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Квартира располо…
Квартира 2 спальни в Иерисос, Греция
Квартира 2 спальни
Иерисос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается квартира площадью 80 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Квартира располо…
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