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Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
demos aristotele
Иерисос
Жильё в Иерисос, Греция
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67 объектов найдено
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Таунхаус 2 спальни
Иерисос, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 195,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус распол…
Таунхаус 2 спальни
Иерисос, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 185,000
Продается таунхаус площадью 117 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус распол…
Дом 2 спальни
Иерисос, Греция
1 ванных комнат
80 м²
Количество этажей 2
€ 170,000
Этот мезонет расположен в пригороде Иериссос, в районе Гавриадия, в большом комплексе домов.…
Таунхаус 2 спальни
Nautilus, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 150,000
Продается таунхаус площадью 74 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
Квартира 3 спальни
Иерисос, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 250,000
Продается квартира площадью 125 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Квартира распол…
Дом 5 спален
Nea Roda, Греция
5 Количество комнат
290 м²
-1 Этаж
€ 1,150,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 290 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цоколь…
Дом 2 спальни
Nea Roda, Греция
2 Количество комнат
140 м²
-1 Этаж
€ 600,000
Nea Roda ПРОДАЁТСЯ Дом 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 140 m2, , Хороше…
Дом 8 спален
Nautilus, Греция
8 Количество комнат
350 м²
-1 Этаж
€ 750,000
Ierissos ПРОДАЁТСЯ Дом 8 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 1 Ванная 7 WC Площадь: 350 m2, 3 Уровни…
Дом 2 спальни
Иерисос, Греция
2 Количество комнат
67 м²
-1 Этаж
€ 300,000
Ierissos ПРОДАЁТСЯ Дом 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 67 m2, , Новостройка…
Квартира 2 спальни
Иерисос, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 170,000
Продается квартира площадью 68 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Квартира располо…
Дом 2 спальни
Иерисос, Греция
1 ванных комнат
67 м²
€ 300,000
Property Code: HPS3120 - House FOR SALE in Stagiron - Akanthou Ierissos for €300.000 . This …
Дом 8 спален
Nautilus, Греция
1 ванных комнат
350 м²
€ 750,000
Код недвижимости: HPS3101 - Дом на продажу в Стагироне - Akanthou Ierissos для € 750.000. Эт…
Дом 2 спальни
Nea Roda, Греция
1 ванных комнат
140 м²
€ 600,000
Property Code: HPS3092 - House FOR SALE in Stagiron - Akanthou Nea Roda for €600.000. This 1…
Квартира 3 спальни
Nea Roda, Греция
2 ванных комнат
130 м²
€ 270,000
Property Code: HPS3019 - Apartment FOR SALE in Stagiron - Akanthou Nea Roda for €270.000. Th…
Квартира 3 спальни
Nea Roda, Греция
2 ванных комнат
130 м²
€ 290,000
Property Code: HPS3018 - Apartment FOR SALE in Stagiron - Akanthou Nea Roda for €290.000 . T…
Квартира 2 спальни
Иерисос, Греция
1 ванных комнат
75 м²
€ 180,000
Property Code: HPS2591 - Maisonette FOR SALE in Stagiron - Akanthou Center for €180.000 . Th…
Дом 5 спален
Nea Roda, Греция
1 ванных комнат
290 м²
€ 1,150,000
Код недвижимости: HPS590 - Дом для продажи в Стагироне - Аканту Неа Рода для € 800.000. Это …
Дом 2 спальни
Nea Roda, Греция
2 ванных комнат
90 м²
€ 500,000
Роскошные полностью меблированные мезонеты расположены на берегу полуострова Афон в комплекс…
Квартира 6 спален
Иерисос, Греция
6 ванных комнат
200 м²
€ 300,000
Незаконченный комплекс апартаментов расположен в 500 метрах от деревни Иериссос и в 300 метр…
Дом 2 спальни
Иерисос, Греция
1 ванных комнат
80 м²
€ 200,000
This detached house is located in the center of Ierissos village only 200 meters from the be…
Дом 2 спальни
Иерисос, Греция
1 ванных комнат
95 м²
€ 110,000
The house is located 10 kilometres from Ierissos village in Krioneri area. The house has 100…
Дом 3 спальни
Nautilus, Греция
1 ванных комнат
73 м²
Количество этажей 2
€ 120,000
This maisonetta is located in the suburbs of Ierissos, in Gavriadia area in a large complex …
Квартира 1 спальня
Иерисос, Греция
1 ванных комнат
65 м²
1/2 Этаж
€ 120,000
This apartment is located 6 km from Ierissos village in a quite and peaceful place in front …
Квартира 4 спальни
Иерисос, Греция
2 ванных комнат
145 м²
Количество этажей 2
€ 250,000
The house is located in a suburbs of Ierisssos village in Gavriadi area only 50 meters from …
Коттедж 2 спальни
Nautilus, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 140,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттедж…
Таунхаус 3 комнаты
Иерисос, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 390,000
Продается таунхаус на третьем "пальце" п-ова Халкидики, не доезжая до последнего пункта пере…
Коттедж 5 спален
Nea Roda, Греция
7 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 230,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цоколь…
Коттедж 13 спален
Иерисос, Греция
14 Количество комнат
13 ванных комнат
Количество этажей 4
€ 450,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 350 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Подвал…
Таунхаус 2 спальни
Nautilus, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 135,000
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
Коттедж 8 спален
Иерисос, Греция
10 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 790,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 474 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый…
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