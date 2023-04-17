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Купить вилла в Ялиссос, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 5 спаленв Ялиссос, Греция
Вилла 5 спален
Ялиссос, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 420 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
Вилла 4 спальнив Ялиссос, Греция
Вилла 4 спальни
Ялиссос, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из гостино…
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