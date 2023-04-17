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Купить коттедж с видом на море в Ялиссос, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 5 спаленв Ялиссос, Греция
Коттедж 5 спален
Ялиссос, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 270 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из 3 спа…
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