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Купить недвижимость в Ялиссос, Греция

6 объектов найдено
Вилла 5 спаленв Ялиссос, Греция
Вилла 5 спален
Ялиссос, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 420 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
Вилла 4 спальнив Ялиссос, Греция
Вилла 4 спальни
Ялиссос, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из гостино…
Коттедж 5 спаленв Ялиссос, Греция
Коттедж 5 спален
Ялиссос, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Родос на стадии строительства. Перв…
Коттедж 4 спальнив Ялиссос, Греция
Коттедж 4 спальни
Ялиссос, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 185 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из гости…
Коттедж 2 спальнив Ялиссос, Греция
Коттедж 2 спальни
Ялиссос, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из гости…
Коттедж 5 спаленв Ялиссос, Греция
Коттедж 5 спален
Ялиссос, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 270 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из 3 спа…
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