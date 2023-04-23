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Коттеджи в Ia Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Коттедж в Ия. Санторини, Греция
Коттедж
Ия. Санторини, Греция
150 м²
€ 2,000,000
Santorini island (Oia) Erasmos Real estate recommends an unfinished house (in concrete) 150s…

Параметры недвижимости в Ia Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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