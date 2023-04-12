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Купить дом с бассейном в Греции

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1 669 объектов найдено
Дом 3 комнатыв периферия Крит, Греция
Дом 3 комнаты
периферия Крит, Греция
3 Количество комнат 100 м²
€ 315,000
Предлагается на продажу строящаяся, готовая под ключ двухквартирная вилла Κ1Α с частным басс…
Дом 6 спаленв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 6 спален
периферия Южные Эгейские острова, Греция
7 Количество комнат 350 м²
€ 1,400,000
Продается 2-этажная вилла площадью 350 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
Дом 5 комнатв периферия Крит, Греция
Дом 5 комнат
периферия Крит, Греция
5 Количество комнат 300 м²
€ 3,000,000
Вилла состоит из просторной кухни открытого плана и гостиной, прачечной и трех спален с двус…
Дом 4 спальнив периферия Крит, Греция
Дом 4 спальни
периферия Крит, Греция
5 Количество комнат 250 м²
€ 1,800,000
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 4 спальн…
Вилла 3 комнатыв Панормос, Греция
Вилла 3 комнаты
Панормос, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 315,000
Предлагается на продажу строящаяся, готовая под ключ двухквартирная вилла Κ1Α с частным басс…
Дом 8 спаленв Kriopigi, Греция
Дом 8 спален
Kriopigi, Греция
8 Количество комнат 250 м² -1 Этаж
€ 550,000
Kriopigi ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 8 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 4 Ванная Площадь: 250 m2, 2 Уровн…
Дом 4 спальнив Kriopigi, Греция
Дом 4 спальни
Kriopigi, Греция
4 Количество комнат 125 м² -1 Этаж
€ 300,000
Kriopigi ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 125 m2, 2 Уровн…
Дом 1 комнатав периферия Крит, Греция
Дом 1 комната
периферия Крит, Греция
1 Количество комнат 173 м²
€ 350,000
Предлагается на продажу двухэтажная вилла с частным бассейном, в комплексе, состоящий из вос…
Вилла 1 комнатав Pitsidia, Греция
Вилла 1 комната
Pitsidia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается вилла площадью 110 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Вилла 5 спаленв District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 5 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 740 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
Вилла 4 комнатыв Stylos, Греция
Вилла 4 комнаты
Stylos, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 747,000
Продается вилла площадью 300 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Вилла 6 комнатв Ханья, Греция
Вилла 6 комнат
Ханья, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 1
€ 705,000
Продается вилла площадью 231 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Вилла 8 комнатв Периволия, Греция
Вилла 8 комнат
Периволия, Греция
8 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,920,000
Продается вилла площадью 500 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Вилла 4 комнатыв Maleme, Греция
Вилла 4 комнаты
Maleme, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 740,000
Продается вилла площадью 210 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Коттедж 1 комнатав Neo Rysio, Греция
Коттедж 1 комната
Neo Rysio, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 440 кв.м в центральной Греции. У объекта есть камин. К …
Вилла 1 комнатав Гувья, Греция
Вилла 1 комната
Гувья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается вилла площадью 450 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великолепный вид на …
Коттедж 5 спаленв Milia, Греция
Коттедж 5 спален
Milia, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 296 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
Вилла 4 спальнив Афины, Греция
Вилла 4 спальни
Афины, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 4-этажная вилла площадью 650 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
Дом 5 спаленв периферия Крит, Греция
Дом 5 спален
периферия Крит, Греция
8 Количество комнат 235 м²
€ 380,000
Продается 2-этажная вилла площадью 235 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
Дом 1 комнатав периферия Крит, Греция
Дом 1 комната
периферия Крит, Греция
1 Количество комнат 397 м²
€ 1,100,000
Роскошная вилла с высоким стандартом качества строительства и великолепным видом на море в р…
Дом 3 спальнив Афины, Греция
Дом 3 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат 300 м²
€ 1,600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
Дом 3 спальнив Македонии и Фракии, Греция
Дом 3 спальни
Македонии и Фракии, Греция
4 Количество комнат 132 м² Количество этажей 3
€ 450,000
Продается таунхаус площадью 132 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Дом 3 спальнив периферия Крит, Греция
Дом 3 спальни
периферия Крит, Греция
5 Количество комнат 200 м²
€ 320,000
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
Дом 1 комнатав периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 1 комната
периферия Южные Эгейские острова, Греция
1 Количество комнат 600 м²
€ 2,500,000
Предлагаем на продажу элегантную 3-х этажную виллу с четырьмя меблированными роскошными комн…
Дом 5 спаленв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 5 спален
периферия Южные Эгейские острова, Греция
7 Количество комнат 480 м²
€ 1,400,000
Продается 2-этажная вилла площадью 480 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
Дом 4 спальнив Македонии и Фракии, Греция
Дом 4 спальни
Македонии и Фракии, Греция
6 Количество комнат 180 м²
€ 550,000
Продается 3-этажная вилла площадью 180 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
Дом 4 спальнив Македонии и Фракии, Греция
Дом 4 спальни
Македонии и Фракии, Греция
6 Количество комнат 250 м²
€ 850,000
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
Дом 5 спаленв Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
Дом 5 спален
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
180 м²
€ 850,000
Продается очаровательный каменный 3-х этажный дом, расположенный на востоке острова Корфу. О…
Дом 5 спаленв Афины, Греция
Дом 5 спален
Афины, Греция
7 Количество комнат 360 м²
€ 760,000
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
Дом 5 спаленв Афины, Греция
Дом 5 спален
Афины, Греция
7 Количество комнат 500 м²
€ 2,800,000
Продается 4-этажная вилла площадью 500 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спальной …

Регионы с недвижимостью на продажу

в Municipality of Pylaia - Chortiatis
в Municipality of Piraeus
в Пирей
в Municipality of Larissa
в Лариса
в demos aristotele
в Ханья
в The municipality Nea Propontida
в Thessaloniki Municipal Unit
в Ретимнон
в Лептокарья
в Иерисос
в Айос-Николаос
в Лимин-Херсонису
в Chortiatis Municipal Unit
в Platanias Municipality
в Неа-Муданья
в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
в Kordelio - Evosmos Municipality
в Неос-Мармарас

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