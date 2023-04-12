Купить дом с видом на море в Греции

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Коттедж 2 спальни
Sevasti, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 125,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Подвальный этаж состои…
Дом 5 спален
Македонии и Фракии, Греция
240 м²
€ 850,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальны…
Дом 3 комнаты
периферия Крит, Греция
3 Количество комнат
100 м²
€ 315,000
Предлагается на продажу строящаяся, готовая под ключ двухквартирная вилла Κ1Α с частным басс…
Дом 1 спальня
Македонии и Фракии, Греция
108 м²
€ 320,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 108 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Дом 2 спальни
периферия Крит, Греция
115 м²
€ 349,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 115 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
Дом 6 спален
периферия Южные Эгейские острова, Греция
7 Количество комнат
350 м²
€ 1,400,000
Продается 2-этажная вилла площадью 350 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
Дом 5 комнат
периферия Крит, Греция
5 Количество комнат
300 м²
€ 3,000,000
Вилла состоит из просторной кухни открытого плана и гостиной, прачечной и трех спален с двус…
Коттедж 5 спален
elaiones moudania, Греция
7 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 850,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальны…
Таунхаус 3 спальни
Loutra, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Коттедж 1 комната
Vrouchas, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 34,500
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 22 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит …
Таунхаус 2 спальни
Иерисос, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 195,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус распол…
Таунхаус 2 спальни
Иерисос, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 185,000
Продается таунхаус площадью 117 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус распол…
Вилла 3 комнаты
Панормос, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 315,000
Предлагается на продажу строящаяся, готовая под ключ двухквартирная вилла Κ1Α с частным басс…
Коттедж 4 спальни
Лептокарья, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 150,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Таунхаус 3 спальни
Эпаноми, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 258 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Дом 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
5 Количество комнат
258 м²
Количество этажей 3
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 258 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Дом 4 спальни
Македонии и Фракии, Греция
140 м²
€ 450,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Дом 3 спальни
Греция, Греция
90 м²
€ 300,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
Дом 1 комната
периферия Крит, Греция
1 Количество комнат
173 м²
€ 350,000
Предлагается на продажу двухэтажная вилла с частным бассейном, в комплексе, состоящий из вос…
Коттедж 4 спальни
Chaniotis, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Коттедж 1 комната
Dassia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 237,000
Предлагается к продаже в районе Дассия, земельный участок 4023,10 кв.м. на участке недострое…
Вилла 1 комната
Pitsidia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается вилла площадью 110 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Вилла 5 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
8 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 740 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
Вилла 4 комнаты
Stylos, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 747,000
Продается вилла площадью 300 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Вилла 6 комнат
Ханья, Греция
6 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 705,000
Продается вилла площадью 231 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Вилла 8 комнат
Периволия, Греция
8 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,920,000
Продается вилла площадью 500 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Вилла 4 комнаты
Maleme, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 740,000
Продается вилла площадью 210 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Коттедж 9 спален
Benitses, Греция
11 Количество комнат
7 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 960,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 500 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 3 спа…
Коттедж 5 спален
Лептокарья, Греция
7 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 250,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Таунхаус 6 спален
Kanali, Греция
8 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 330,000
Продается таунхаус площадью 175 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цок…
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