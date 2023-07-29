Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Греция
  4. Крит
  5. периферия Крит
  6. District of Heraklion
  7. Таунхаусы

Таунхаусы с бассейном в Ираклион, Греция

Гази
3
Таунхаус В архив
Очистить
3 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни в Панормос, Греция
Таунхаус 3 спальни
Панормос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Представляем потрясающую недавно построенную виллу, расположенную в отличном месте всего в 5…
€ 290,000
Таунхаус 3 спальни в Панормос, Греция
Таунхаус 3 спальни
Панормос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Представляем потрясающую недавно построенную виллу, расположенную в отличном месте всего в 8…
€ 280,000
Таунхаус 2 спальни в Pentamodi, Греция
Таунхаус 2 спальни
Pentamodi, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 91 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
€ 333,200

Параметры недвижимости в Ираклион, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти