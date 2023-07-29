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Таунхаусы с видом на море в Ираклион, Греция

Гази
3
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11 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни в Панормос, Греция
Таунхаус 3 спальни
Панормос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Представляем потрясающую недавно построенную виллу, расположенную в отличном месте всего в 5…
€ 290,000
Таунхаус 3 спальни в Панормос, Греция
Таунхаус 3 спальни
Панормос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Представляем потрясающую недавно построенную виллу, расположенную в отличном месте всего в 8…
€ 280,000
Таунхаус 2 спальни в Kokkini Chani, Греция
Таунхаус 2 спальни
Kokkini Chani, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
€ 230,000
Таунхаус 2 комнаты в Гази, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Гази, Греция
Комнаты 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€ 150,000
Таунхаус 3 комнаты в Peza, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Peza, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 126 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из о…
€ 350,000
Таунхаус 4 спальни в Kato Gouves, Греция
Таунхаус 4 спальни
Kato Gouves, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 205 кв.м. рядом к пляжу, в закрытом жилом комплексе в туристичес…
€ 649,000
Таунхаус 3 спальни в Херсониссос, Греция
Таунхаус 3 спальни
Херсониссос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Предлагается на продажупрекрасный, потрясающий 3-этажный таунхаус, расположенный в закрытом …
€ 450,000
Таунхаус 7 спален в Марафитис, Греция
Таунхаус 7 спален
Марафитис, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 300 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
€ 580,000
Таунхаус 5 спален в Vasilies, Греция
Таунхаус 5 спален
Vasilies, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Втор…
€ 400,000
Таунхаус 1 комната в Агия Пелагия, Греция
Таунхаус 1 комната
Агия Пелагия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Представьте себе свой дом в идиллическом роскошном комплексе Seaview, расположенном в 15 км …
€ 550,000
Таунхаус 1 комната в Агия Пелагия, Греция
Таунхаус 1 комната
Агия Пелагия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Представьте себе свой дом в идиллическом роскошном комплексе Seaview, расположенном в 15 км …
€ 570,000

Параметры недвижимости в Ираклион, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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