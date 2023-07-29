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Таунхаусы с видом на горы в Ираклион, Греция

Гази
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19 объектов найдено
Таунхаус 2 спальни в Ano Kalesa, Греция
Таунхаус 2 спальни
Ano Kalesa, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат -2
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 132 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цоко…
€ 320,000
Таунхаус 4 спальни в District of Heraklion, Греция
Таунхаус 4 спальни
District of Heraklion, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 145 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цоко…
€ 290,000
Таунхаус 2 спальни в Kokkini Chani, Греция
Таунхаус 2 спальни
Kokkini Chani, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
€ 230,000
Таунхаус 4 комнаты в Daphnes, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Daphnes, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 220 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из о…
€ 250,000
Таунхаус 3 комнаты в Мохос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Мохос, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
€ 79,000
Таунхаус 3 комнаты в Avdou, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Avdou, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 93 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
€ 159,000
Таунхаус 4 комнаты в Asimi, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Asimi, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 380 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из о…
€ 400,000
Таунхаус 3 комнаты в Peza, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Peza, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 126 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из о…
€ 350,000
Таунхаус 8 комнат в Ano Kalesa, Греция
Таунхаус 8 комнат
Ano Kalesa, Греция
Комнаты 8
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 350 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из о…
€ 300,000
Таунхаус 4 спальни в District of Heraklion, Греция
Таунхаус 4 спальни
District of Heraklion, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 300 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
€ 370,000
Таунхаус 4 спальни в Elea, Греция
Таунхаус 4 спальни
Elea, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 164 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
€ 395,000
Таунхаус 7 спален в Kato Gouves, Греция
Таунхаус 7 спален
Kato Gouves, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 400 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
Цена по запросу
Таунхаус 1 спальня в Малия, Греция
Таунхаус 1 спальня
Малия, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
€ 220,000
Таунхаус 2 спальни в Archangelos, Греция
Таунхаус 2 спальни
Archangelos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
€ 160,000
Таунхаус 7 спален в Марафитис, Греция
Таунхаус 7 спален
Марафитис, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 300 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
€ 580,000
Таунхаус 5 спален в Vasilies, Греция
Таунхаус 5 спален
Vasilies, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Втор…
€ 400,000
Таунхаус 1 комната в Агия Пелагия, Греция
Таунхаус 1 комната
Агия Пелагия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Представьте себе свой дом в идиллическом роскошном комплексе Seaview, расположенном в 15 км …
€ 550,000
Таунхаус 2 спальни в Pentamodi, Греция
Таунхаус 2 спальни
Pentamodi, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 91 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
€ 333,200
Таунхаус 1 комната в Агия Пелагия, Греция
Таунхаус 1 комната
Агия Пелагия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Представьте себе свой дом в идиллическом роскошном комплексе Seaview, расположенном в 15 км …
€ 570,000

Параметры недвижимости в Ираклион, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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