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19 объектов найдено
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Таунхаус 2 спальни
Ano Kalesa, Греция
3
-2
4
Продается таунхаус площадью 132 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цоко…
€ 320,000
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Таунхаус 4 спальни
District of Heraklion, Греция
6
2
4
Продается таунхаус площадью 145 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цоко…
€ 290,000
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Таунхаус 2 спальни
Kokkini Chani, Греция
4
3
3
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
€ 230,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 комнаты
Daphnes, Греция
4
1
Продается таунхаус площадью 220 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из о…
€ 250,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 комнаты
Мохос, Греция
3
3
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
€ 79,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 комнаты
Avdou, Греция
3
2
Продается таунхаус площадью 93 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
€ 159,000
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Таунхаус 4 комнаты
Asimi, Греция
4
2
Продается таунхаус площадью 380 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из о…
€ 400,000
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Таунхаус 3 комнаты
Peza, Греция
3
2
Продается таунхаус площадью 126 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из о…
€ 350,000
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Таунхаус 8 комнат
Ano Kalesa, Греция
8
1
Продается таунхаус площадью 350 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из о…
€ 300,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни
District of Heraklion, Греция
7
4
3
Продается таунхаус площадью 300 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
€ 370,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни
Elea, Греция
5
2
1
Продается таунхаус площадью 164 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
€ 395,000
Рекомендовать
Таунхаус 7 спален
Kato Gouves, Греция
9
4
1
Продается таунхаус площадью 400 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
Цена по запросу
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Таунхаус 1 спальня
Малия, Греция
2
1
2
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
€ 220,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
Archangelos, Греция
3
1
1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
€ 160,000
Рекомендовать
Таунхаус 7 спален
Марафитис, Греция
10
4
1
Продается таунхаус площадью 300 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
€ 580,000
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Таунхаус 5 спален
Vasilies, Греция
7
3
1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Втор…
€ 400,000
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Таунхаус 1 комната
Агия Пелагия, Греция
1
1
Представьте себе свой дом в идиллическом роскошном комплексе Seaview, расположенном в 15 км …
€ 550,000
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Таунхаус 2 спальни
Pentamodi, Греция
3
2
1
Продается таунхаус площадью 91 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
€ 333,200
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Таунхаус 1 комната
Агия Пелагия, Греция
1
1
Представьте себе свой дом в идиллическом роскошном комплексе Seaview, расположенном в 15 км …
€ 570,000
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Параметры недвижимости в Ираклион, Греция
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