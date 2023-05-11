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Жильё с бассейном в Ираклион, Греция

Лимин-Херсонису
33
Гази
20
Малия
12
Арханес
8
Тимбаки
3
66 объектов найдено
Вилла 2 спальни в Analipsi, Греция
Вилла 2 спальни
Analipsi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 380,000
Предлагаются на продажу две недостроенные виллы в Херсониссосе, Крит. Эти недавно построенны…
Вилла 4 комнаты в Панормос, Греция
Вилла 4 комнаты
Панормос, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
€ 309,000
Предлагается на продажу строящаяся двухквартирная вилла с видом на море и частным бассейном …
Вилла 3 комнаты в Панормос, Греция
Вилла 3 комнаты
Панормос, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 383,000
Предлагается на продажу строящаяся двухквартирная вилла с видом на море и частным бассейном …
Вилла 3 комнаты в Панормос, Греция
Вилла 3 комнаты
Панормос, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 344,000
Предлагается на продажу строящаяся двухквартирная вилла с видом на море и частным бассейном …
Вилла 4 комнаты в Панормос, Греция
Вилла 4 комнаты
Панормос, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
€ 365,000
Предлагается на продажу строящаяся двухквартирная вилла с видом на море и частным бассейном …
Вилла 2 комнаты в Панормос, Греция
Вилла 2 комнаты
Панормос, Греция
Комнаты 2
Количество этажей 1
€ 305,500
Предлагается на продажу строящаяся двухквартирная вилла с видом на море и частным бассейном …
Вилла 3 комнаты в Панормос, Греция
Вилла 3 комнаты
Панормос, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 500,000
Предлагается на продажу строящаяся двухквартирная вилла с видом на море и частным бассейном …
Вилла 4 комнаты в Панормос, Греция
Вилла 4 комнаты
Панормос, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
€ 540,000
Предлагается на продажу строящаяся двухквартирная вилла с видом на море и частным бассейном …
Вилла 3 комнаты в Панормос, Греция
Вилла 3 комнаты
Панормос, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 447,000
Предлагается на продажу строящаяся двухквартирная вилла с видом на море и частным бассейном …
Таунхаус 3 комнаты в Панормос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Панормос, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 315,000
На продажу предлагаются строящиеся виллы с видом на море, частным бассейном и на берегу моря…
Вилла 1 комната в Pitsidia, Греция
Вилла 1 комната
Pitsidia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается вилла площадью 110 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Коттедж 1 комната в Херсониссос, Греция
Коттедж 1 комната
Херсониссос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 280,000
Предлагается на продажу — строящийся особняк с частным бассейном в Старом Херсониссосе, Крит…
Квартира 2 спальни в Kato Gouves, Греция
Квартира 2 спальни
Kato Gouves, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается квартира площадью 50 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …
Таунхаус 3 спальни в Панормос, Греция
Таунхаус 3 спальни
Панормос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 94 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
Вилла 4 комнаты в Агия Пелагия, Греция
Вилла 4 комнаты
Агия Пелагия, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
€ 1,600,000
Предлагается на продажу роскошная вилла под ключ на берегу моря в Ираклионе, Крит.Этот дом п…
Вилла 7 комнат в Gournes, Греция
Вилла 7 комнат
Gournes, Греция
Комнаты 7
Количество этажей 3
€ 700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 285 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море…
Вилла 3 спальни в Херсониссос, Греция
Вилла 3 спальни
Херсониссос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 349,000
Предлагается на продажу прекрасная вилла с частным бассейном в Херсониссосе, Крит.Расположен…
Вилла 2 спальни в Херсониссос, Греция
Вилла 2 спальни
Херсониссос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 2,400,000
Предлагается на продажуроскошная вилла в муниципалитете Херсониссоса, Крит. Он расположен в …
Вилла 4 комнаты в Kalo Chorio, Греция
Вилла 4 комнаты
Kalo Chorio, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
€ 480,000
Предлагается на продажу прекрасная вилла площадью 200 м2 с частным бассейном в Гувесе, Крит.…
Вилла 3 комнаты в Analipsi, Греция
Вилла 3 комнаты
Analipsi, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 349,000
Предлагается на продажу прекрасная вилла площадью 128 м2 с частным бассейном в районе Гувес,…
Вилла 7 спален в Patsides, Греция
Вилла 7 спален
Patsides, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 4
€ 1,750,000
Продается 4-этажная вилла площадью 550 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из одно…
Вилла 4 комнаты в Astiraki, Греция
Вилла 4 комнаты
Astiraki, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
€ 1,050,000
Продается вилла площадью 250 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы,…
Вилла 4 комнаты в Rogdia, Греция
Вилла 4 комнаты
Rogdia, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
€ 798,000
Продается вилла площадью 247 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. У объект…
Вилла 1 комната в Херсониссос, Греция
Вилла 1 комната
Херсониссос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 175,000
Продается прекрасная одноуровневая вилла с частным соляным бассейном, расположенная в жилом …
Вилла 4 комнаты в Petrokefali, Греция
Вилла 4 комнаты
Petrokefali, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
€ 680,000
Продается вилла площадью 153 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Вилла 2 комнаты в Analipsi, Греция
Вилла 2 комнаты
Analipsi, Греция
Комнаты 2
Количество этажей 1
€ 390,000
Продается вилла площадью 83 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы, …
Вилла 2 комнаты в Kato Gouves, Греция
Вилла 2 комнаты
Kato Gouves, Греция
Комнаты 2
Количество этажей 1
€ 200,000
Продается прекрасная одноуровневая вилла с частным соляным бассейном, расположенная в жилом …
Вилла 6 комнат в District of Heraklion, Греция
Вилла 6 комнат
District of Heraklion, Греция
Комнаты 6
Количество этажей 1
€ 2,500,000
Предлагается на продажу роскошная вилла 687 кв.м. в Ираклионе, Крит. Дом был построен на уча…
Вилла 4 комнаты в Pitsidia, Греция
Вилла 4 комнаты
Pitsidia, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Предлагается на продажу роскошная вилла с прекрасным видом в Питсидии, Ираклион. Вилла была …
Вилла 600 комнат в Pitsidia, Греция
Вилла 600 комнат
Pitsidia, Греция
Комнаты 600
Количество этажей 1
€ 500,000
Продается роскошная вилла площадью 205 м2 на Крите. Вилла построена в 2014 году в тихом райо…

Параметры недвижимости в Ираклион, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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