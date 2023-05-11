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Жильё с видом на море в Ираклион, Греция

Лимин-Херсонису
33
Гази
20
Малия
12
Арханес
8
Тимбаки
3
136 объектов найдено
Вилла 2 спальни в Analipsi, Греция
Вилла 2 спальни
Analipsi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 380,000
Предлагаются на продажу две недостроенные виллы в Херсониссосе, Крит. Эти недавно построенны…
Вилла 4 комнаты в Панормос, Греция
Вилла 4 комнаты
Панормос, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
€ 309,000
Предлагается на продажу строящаяся двухквартирная вилла с видом на море и частным бассейном …
Вилла 3 комнаты в Панормос, Греция
Вилла 3 комнаты
Панормос, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 383,000
Предлагается на продажу строящаяся двухквартирная вилла с видом на море и частным бассейном …
Вилла 3 комнаты в Панормос, Греция
Вилла 3 комнаты
Панормос, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 344,000
Предлагается на продажу строящаяся двухквартирная вилла с видом на море и частным бассейном …
Вилла 4 комнаты в Панормос, Греция
Вилла 4 комнаты
Панормос, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
€ 365,000
Предлагается на продажу строящаяся двухквартирная вилла с видом на море и частным бассейном …
Вилла 2 комнаты в Панормос, Греция
Вилла 2 комнаты
Панормос, Греция
Комнаты 2
Количество этажей 1
€ 305,500
Предлагается на продажу строящаяся двухквартирная вилла с видом на море и частным бассейном …
Вилла 3 комнаты в Панормос, Греция
Вилла 3 комнаты
Панормос, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 500,000
Предлагается на продажу строящаяся двухквартирная вилла с видом на море и частным бассейном …
Вилла 4 комнаты в Панормос, Греция
Вилла 4 комнаты
Панормос, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
€ 540,000
Предлагается на продажу строящаяся двухквартирная вилла с видом на море и частным бассейном …
Вилла 3 комнаты в Панормос, Греция
Вилла 3 комнаты
Панормос, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 447,000
Предлагается на продажу строящаяся двухквартирная вилла с видом на море и частным бассейном …
Таунхаус 3 комнаты в Панормос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Панормос, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 315,000
На продажу предлагаются строящиеся виллы с видом на море, частным бассейном и на берегу моря…
Вилла 1 комната в Pitsidia, Греция
Вилла 1 комната
Pitsidia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается вилла площадью 110 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Коттедж 1 комната в Херсониссос, Греция
Коттедж 1 комната
Херсониссос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 280,000
Предлагается на продажу — строящийся особняк с частным бассейном в Старом Херсониссосе, Крит…
Таунхаус 3 спальни в Панормос, Греция
Таунхаус 3 спальни
Панормос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 94 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
Коттедж 2 спальни в Piskopiano, Греция
Коттедж 2 спальни
Piskopiano, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
€ 349,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 115 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
Коттедж 1 комната в Piskopiano, Греция
Коттедж 1 комната
Piskopiano, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 2
€ 99,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Крит. Из окон открыва…
Таунхаус 2 спальни в Kokkini Chani, Греция
Таунхаус 2 спальни
Kokkini Chani, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 230,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
Вилла 4 комнаты в Агия Пелагия, Греция
Вилла 4 комнаты
Агия Пелагия, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
€ 1,600,000
Предлагается на продажу роскошная вилла под ключ на берегу моря в Ираклионе, Крит.Этот дом п…
Вилла 8 комнат в Фоделе, Греция
Вилла 8 комнат
Фоделе, Греция
Комнаты 8
Количество этажей 1
€ 1,650,000
Продается вилла площадью 400 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. У объект…
Таунхаус 2 комнаты в Astiraki, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Astiraki, Греция
Комнаты 2
Количество этажей 1
€ 150,000
Продается таунхаус площадью 125 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
Квартира 2 комнаты в Маратос, Греция
Квартира 2 комнаты
Маратос, Греция
Комнаты 2
Количество этажей 1
€ 130,000
Продается квартира площадью 125 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состои…
Таунхаус 3 комнаты в Peza, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Peza, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 2
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 126 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из о…
Вилла 7 комнат в Gournes, Греция
Вилла 7 комнат
Gournes, Греция
Комнаты 7
Количество этажей 3
€ 700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 285 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море…
Коттедж 3 спальни в Гувес, Греция
Коттедж 3 спальни
Гувес, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 255,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Вилла 1 комната в Гурнес, Греция
Вилла 1 комната
Гурнес, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Предлагается на продажу прекрасная, потрясающая 4-этажная вилла, расположенная ВСЕГО в 10 ме…
Вилла 3 спальни в Херсониссос, Греция
Вилла 3 спальни
Херсониссос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 349,000
Предлагается на продажу прекрасная вилла с частным бассейном в Херсониссосе, Крит.Расположен…
Вилла 2 спальни в Херсониссос, Греция
Вилла 2 спальни
Херсониссос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 2,400,000
Предлагается на продажуроскошная вилла в муниципалитете Херсониссоса, Крит. Он расположен в …
Таунхаус 3 спальни в Айтанья, Греция
Таунхаус 3 спальни
Айтанья, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 540,000
Продается таунхаус площадью 360 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Подв…
Вилла 4 комнаты в Kalo Chorio, Греция
Вилла 4 комнаты
Kalo Chorio, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
€ 480,000
Предлагается на продажу прекрасная вилла площадью 200 м2 с частным бассейном в Гувесе, Крит.…
Квартира 1 комната в Панормос, Греция
Квартира 1 комната
Панормос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 180,000
Предлагается на продажу потрясающий дуплекс всего в 30 метрах от песчаных пляжей Панормоса, …
Вилла 3 комнаты в Analipsi, Греция
Вилла 3 комнаты
Analipsi, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 349,000
Предлагается на продажу прекрасная вилла площадью 128 м2 с частным бассейном в районе Гувес,…

Параметры недвижимости в Ираклион, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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