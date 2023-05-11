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Жильё с видом на горы в Ираклион, Греция

Лимин-Херсонису
33
Гази
20
Малия
12
Арханес
8
Тимбаки
3
167 объектов найдено
Вилла 2 спальни в Analipsi, Греция
Вилла 2 спальни
Analipsi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 380,000
Предлагаются на продажу две недостроенные виллы в Херсониссосе, Крит. Эти недавно построенны…
Таунхаус 2 спальни в Ano Kalesa, Греция
Таунхаус 2 спальни
Ano Kalesa, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат -2
Количество этажей 4
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 132 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цоко…
Таунхаус 4 спальни в District of Heraklion, Греция
Таунхаус 4 спальни
District of Heraklion, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 4
€ 290,000
Продается таунхаус площадью 145 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цоко…
Вилла 1 комната в Pitsidia, Греция
Вилла 1 комната
Pitsidia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается вилла площадью 110 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Коттедж 1 комната в Piskopiano, Греция
Коттедж 1 комната
Piskopiano, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 2
€ 99,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Крит. Из окон открыва…
Таунхаус 2 спальни в Kokkini Chani, Греция
Таунхаус 2 спальни
Kokkini Chani, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 230,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
Вилла 4 комнаты в Агия Пелагия, Греция
Вилла 4 комнаты
Агия Пелагия, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
€ 1,600,000
Предлагается на продажу роскошная вилла под ключ на берегу моря в Ираклионе, Крит.Этот дом п…
Квартира 1 комната в Mirtia, Греция
Квартира 1 комната
Mirtia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 55,000
Продается квартира площадью 78 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состоит…
Квартира 2 комнаты в Маратос, Греция
Квартира 2 комнаты
Маратос, Греция
Комнаты 2
Количество этажей 1
€ 130,000
Продается квартира площадью 125 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состои…
Таунхаус 4 комнаты в Daphnes, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Daphnes, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 220 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из о…
Таунхаус 3 комнаты в Мохос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Мохос, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 3
€ 79,000
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 3 комнаты в Avdou, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Avdou, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 2
€ 159,000
Продается таунхаус площадью 93 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 4 комнаты в Asimi, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Asimi, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 2
€ 400,000
Продается таунхаус площадью 380 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из о…
Квартира 1 комната в Гази, Греция
Квартира 1 комната
Гази, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 120,000
Продается квартира площадью 65 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состоит…
Таунхаус 3 комнаты в Peza, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Peza, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 2
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 126 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из о…
Коттедж 4 комнаты в Vasilies, Греция
Коттедж 4 комнаты
Vasilies, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
€ 370,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на го…
Таунхаус 8 комнат в Ano Kalesa, Греция
Таунхаус 8 комнат
Ano Kalesa, Греция
Комнаты 8
Количество этажей 1
€ 300,000
Продается таунхаус площадью 350 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из о…
Коттедж 3 спальни в Гувес, Греция
Коттедж 3 спальни
Гувес, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 255,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Вилла 3 спальни в Херсониссос, Греция
Вилла 3 спальни
Херсониссос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 349,000
Предлагается на продажу прекрасная вилла с частным бассейном в Херсониссосе, Крит.Расположен…
Вилла 2 спальни в Херсониссос, Греция
Вилла 2 спальни
Херсониссос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 2,400,000
Предлагается на продажуроскошная вилла в муниципалитете Херсониссоса, Крит. Он расположен в …
Таунхаус 4 спальни в District of Heraklion, Греция
Таунхаус 4 спальни
District of Heraklion, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
€ 370,000
Продается таунхаус площадью 300 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
Таунхаус 3 спальни в Айтанья, Греция
Таунхаус 3 спальни
Айтанья, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 540,000
Продается таунхаус площадью 360 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Подв…
Вилла 4 комнаты в Kalo Chorio, Греция
Вилла 4 комнаты
Kalo Chorio, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
€ 480,000
Предлагается на продажу прекрасная вилла площадью 200 м2 с частным бассейном в Гувесе, Крит.…
Коттедж 4 комнаты в домик 17 т, Греция
Коттедж 4 комнаты
домик 17 т, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 375 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолеп…
Коттедж 1 комната в Айтанья, Греция
Коттедж 1 комната
Айтанья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 411,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на острове Крит. Коттедж имеет уг…
Вилла 3 комнаты в Analipsi, Греция
Вилла 3 комнаты
Analipsi, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 349,000
Предлагается на продажу прекрасная вилла площадью 128 м2 с частным бассейном в районе Гувес,…
Квартира 2 комнаты в Karteros, Греция
Квартира 2 комнаты
Karteros, Греция
Комнаты 2
Количество этажей 1
€ 270,000
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состоит…
Коттедж 1 комната в Айтанья, Греция
Коттедж 1 комната
Айтанья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 200,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 45 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на гор…
Коттедж 2 комнаты в Sampas, Греция
Коттедж 2 комнаты
Sampas, Греция
Комнаты 2
Количество этажей 1
€ 260,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на го…
Коттедж 3 спальни в Choudhetsi, Греция
Коттедж 3 спальни
Choudhetsi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
€ 150,000
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 228 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж…

Параметры недвижимости в Ираклион, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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