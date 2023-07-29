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Коттеджи с бассейном в Ираклион, Греция

Лимин-Херсонису
11
Гази
8
Малия
7
Арханес
3
Коттедж В архив
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4 объекта найдено
Коттедж 1 комната в Херсониссос, Греция
Коттедж 1 комната
Херсониссос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Предлагается на продажу — строящийся особняк с частным бассейном в Старом Херсониссосе, Крит…
€ 280,000
Коттедж 2 спальни в Charaki, Греция
Коттедж 2 спальни
Charaki, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных…
€ 360,000
Коттедж 1 спальня в Pentamodi, Греция
Коттедж 1 спальня
Pentamodi, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 69 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Коттед…
€ 264,900
Коттедж 1 спальня в Pentamodi, Греция
Коттедж 1 спальня
Pentamodi, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 69 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Коттед…
€ 270,300

Параметры недвижимости в Ираклион, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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