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Коттеджи с видом на море в Ираклион, Греция

Лимин-Херсонису
11
Гази
8
Малия
7
Арханес
3
Коттедж В архив
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31 объект найдено
Коттедж 1 комната в Херсониссос, Греция
Коттедж 1 комната
Херсониссос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Предлагается на продажу — строящийся особняк с частным бассейном в Старом Херсониссосе, Крит…
€ 280,000
Коттедж 2 спальни в Piskopiano, Греция
Коттедж 2 спальни
Piskopiano, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 115 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
€ 349,000
Коттедж 1 комната в Piskopiano, Греция
Коттедж 1 комната
Piskopiano, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 2
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Крит. Из окон открыва…
€ 99,000
Коттедж 3 спальни в Айтанья, Греция
Коттедж 3 спальни
Айтанья, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из го…
€ 540,000
Коттедж 4 комнаты в Херсониссос, Греция
Коттедж 4 комнаты
Херсониссос, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на мо…
€ 400,000
Коттедж 5 спален в Палиокастро, Греция
Коттедж 5 спален
Палиокастро, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Предлагается на продажу отдельно стоящий каменный дом,с неограниченным видом на море, в неск…
€ 520,000
Коттедж 1 комната в Херсониссос, Греция
Коттедж 1 комната
Херсониссос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 144 кв.м на острове Крит. Из окон открыва…
€ 99,000
Коттедж 1 комната в Analipsi, Греция
Коттедж 1 комната
Analipsi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 2
Предлагаем на продажу дом площадью 370 кв.м, который состоит из шести отдельных квартир. Дом…
€ 440,000
Коттедж 4 спальни в Херсониссос, Греция
Коттедж 4 спальни
Херсониссос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м на острове Крит. Второй этаж состоит из одной …
€ 550,000
Коттедж 1 комната в Агия Пелагия, Греция
Коттедж 1 комната
Агия Пелагия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается коттедж площадью 180 кв.м, построенный на земельном участке 432 кв.м. Дом состоит …
€ 140,000
Коттедж 4 спальни в Analipsi, Греция
Коттедж 4 спальни
Analipsi, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 145 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 4 спальных…
€ 300,000
Коттедж 5 спален в Гази, Греция
Коттедж 5 спален
Гази, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 к…
€ 680,000
Коттедж 1 комната в Karteros, Греция
Коттедж 1 комната
Karteros, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается коттедж общей площадью 750 кв.м в курортном пригороде Ираклиона. Коттедж имеет маг…
€ 740,000
Коттедж 3 спальни в Малия, Греция
Коттедж 3 спальни
Малия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 340 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€ 380,000
Коттедж 7 спален в Stalida, Греция
Коттедж 7 спален
Stalida, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 4 с…
€ 650,000
Коттедж 7 спален в Ахлада, Греция
Коттедж 7 спален
Ахлада, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 3-этажный многоквартирный дом площадью 220 кв.м в Ираклионе, Крит. Всего 7 спален …
€ 450,000
Коттедж 4 спальни в Като Калеса, Греция
Коттедж 4 спальни
Като Калеса, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
€ 700,000
Коттедж 3 спальни в Patsides, Греция
Коттедж 3 спальни
Patsides, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 144 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
€ 270,000
Коттедж 6 спален в Гурнес, Греция
Коттедж 6 спален
Гурнес, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
€ 320,000
Коттедж 6 спален в Агия Пелагия, Греция
Коттедж 6 спален
Агия Пелагия, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
€ 800,000
Коттедж 2 спальни в Агиос Власиос, Греция
Коттедж 2 спальни
Агиос Власиос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€ 350,000
Коттедж 6 спален в Skotino, Греция
Коттедж 6 спален
Skotino, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первы…
€ 365,000
Коттедж 5 спален в Херсониссос, Греция
Коттедж 5 спален
Херсониссос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
€ 430,000
Коттедж 5 спален в Херсониссос, Греция
Коттедж 5 спален
Херсониссос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
€ 430,000
Коттедж 3 спальни в Крусон, Греция
Коттедж 3 спальни
Крусон, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из гос…
€ 170,000
Коттедж 1 комната в Палиокастро, Греция
Коттедж 1 комната
Палиокастро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 372 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Из ок…
€ 1,300,000
Коттедж 5 спален в Гувес, Греция
Коттедж 5 спален
Гувес, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 320 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первы…
€ 360,000
Коттедж 1 комната в Kokkini Chani, Греция
Коттедж 1 комната
Kokkini Chani, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Предлагается к продаже комфортабельный и уютный дом для большой семьи, расположенный на севе…
€ 590,000
Коттедж 2 спальни в Epano Vathia, Греция
Коттедж 2 спальни
Epano Vathia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 160 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных…
€ 350,000
Коттедж 3 спальни в Kato Gouves, Греция
Коттедж 3 спальни
Kato Gouves, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 123 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
€ 275,000

Параметры недвижимости в Ираклион, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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