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62 объекта найдено
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Коттедж 4 спальни
Агия Пелагия, Греция
5
3
4
Предлагается на продажу уникальный мезонет у реки в префектуре Ираклион, Крит.Этот удивитель…
€ 305,000
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Коттедж 1 комната
Piskopiano, Греция
1
2
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Крит. Из окон открыва…
€ 99,000
Рекомендовать
Коттедж 4 комнаты
Vasilies, Греция
4
1
Продается 0-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на го…
€ 370,000
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Коттедж 3 спальни
Айтанья, Греция
6
2
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из го…
€ 540,000
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Коттедж 4 комнаты
домик 17 т, Греция
4
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 375 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолеп…
€ 1,000,000
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Коттедж 1 комната
Айтанья, Греция
1
1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на острове Крит. Коттедж имеет уг…
€ 411,000
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Коттедж 1 комната
Айтанья, Греция
1
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 45 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на гор…
€ 200,000
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Коттедж 2 комнаты
Sampas, Греция
2
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на го…
€ 260,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни
Choudhetsi, Греция
4
1
2
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 228 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж…
€ 150,000
Рекомендовать
Коттедж 3 комнаты
Лимин-Херсонису, Греция
3
1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Крит. Из окон открыва…
€ 250,000
Рекомендовать
Коттедж 4 комнаты
Херсониссос, Греция
4
1
Продается 0-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на мо…
€ 400,000
Рекомендовать
Коттедж 2 комнаты
Херсониссос, Греция
2
1
Продается старый дом 173 кв.м. в Агриана, Херсонисос рядом с шоссе. Недвижимость построена н…
€ 178,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален
Палиокастро, Греция
6
2
2
Предлагается на продажу отдельно стоящий каменный дом,с неограниченным видом на море, в неск…
€ 520,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната
Херсониссос, Греция
1
1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 144 кв.м на острове Крит. Из окон открыва…
€ 99,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни
Херсониссос, Греция
5
3
3
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м на острове Крит. Второй этаж состоит из одной …
€ 550,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни
Analipsi, Греция
5
2
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 145 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 4 спальных…
€ 300,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален
Гази, Греция
8
3
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 к…
€ 680,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни
Малия, Греция
4
2
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 340 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€ 380,000
Рекомендовать
Коттедж 7 спален
Stalida, Греция
10
3
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 4 с…
€ 650,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни
Мохос, Греция
6
2
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
€ 475,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни
Мохос, Греция
3
2
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
€ 375,000
Рекомендовать
Коттедж 7 спален
Ахлада, Греция
10
3
1
Продается 3-этажный многоквартирный дом площадью 220 кв.м в Ираклионе, Крит. Всего 7 спален …
€ 450,000
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Коттедж 4 спальни
Като Калеса, Греция
6
2
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
€ 700,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни
Vasilies, Греция
5
3
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 235 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из Пер…
€ 450,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни
Patsides, Греция
5
2
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 144 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
€ 270,000
Рекомендовать
Коттедж 6 спален
Гурнес, Греция
9
2
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
€ 320,000
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Коттедж 6 спален
Агия Пелагия, Греция
9
3
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
€ 800,000
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Коттедж 3 спальни
District of Heraklion, Греция
5
3
1
Продается 4-этажный коттедж площадью 350 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
€ 500,000
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Коттедж 2 спальни
Мохос, Греция
2
1
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€ 120,000
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Коттедж 2 спальни
Перама, Греция
3
1
1
Продается 2-этажный коттедж состоящий из двух независимых таунхаусов площадью 240 кв.м на ос…
€ 380,000
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Параметры недвижимости в Ираклион, Греция
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