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  7. Коттеджи

Коттеджи с видом на горы в Ираклион, Греция

Лимин-Херсонису
11
Гази
8
Малия
7
Арханес
3
Коттедж В архив
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62 объекта найдено
Коттедж 4 спальни в Агия Пелагия, Греция
Коттедж 4 спальни
Агия Пелагия, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 4
Предлагается на продажу уникальный мезонет у реки в префектуре Ираклион, Крит.Этот удивитель…
€ 305,000
Коттедж 1 комната в Piskopiano, Греция
Коттедж 1 комната
Piskopiano, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 2
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Крит. Из окон открыва…
€ 99,000
Коттедж 4 комнаты в Vasilies, Греция
Коттедж 4 комнаты
Vasilies, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на го…
€ 370,000
Коттедж 3 спальни в Айтанья, Греция
Коттедж 3 спальни
Айтанья, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из го…
€ 540,000
Коттедж 4 комнаты в домик 17 т, Греция
Коттедж 4 комнаты
домик 17 т, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 375 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолеп…
€ 1,000,000
Коттедж 1 комната в Айтанья, Греция
Коттедж 1 комната
Айтанья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на острове Крит. Коттедж имеет уг…
€ 411,000
Коттедж 1 комната в Айтанья, Греция
Коттедж 1 комната
Айтанья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 45 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на гор…
€ 200,000
Коттедж 2 комнаты в Sampas, Греция
Коттедж 2 комнаты
Sampas, Греция
Комнаты 2
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на го…
€ 260,000
Коттедж 3 спальни в Choudhetsi, Греция
Коттедж 3 спальни
Choudhetsi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 228 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж…
€ 150,000
Коттедж 3 комнаты в Лимин-Херсонису, Греция
Коттедж 3 комнаты
Лимин-Херсонису, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Крит. Из окон открыва…
€ 250,000
Коттедж 4 комнаты в Херсониссос, Греция
Коттедж 4 комнаты
Херсониссос, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на мо…
€ 400,000
Коттедж 2 комнаты в Херсониссос, Греция
Коттедж 2 комнаты
Херсониссос, Греция
Комнаты 2
Количество этажей 1
Продается старый дом 173 кв.м. в Агриана, Херсонисос рядом с шоссе. Недвижимость построена н…
€ 178,000
Коттедж 5 спален в Палиокастро, Греция
Коттедж 5 спален
Палиокастро, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Предлагается на продажу отдельно стоящий каменный дом,с неограниченным видом на море, в неск…
€ 520,000
Коттедж 1 комната в Херсониссос, Греция
Коттедж 1 комната
Херсониссос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 144 кв.м на острове Крит. Из окон открыва…
€ 99,000
Коттедж 4 спальни в Херсониссос, Греция
Коттедж 4 спальни
Херсониссос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м на острове Крит. Второй этаж состоит из одной …
€ 550,000
Коттедж 4 спальни в Analipsi, Греция
Коттедж 4 спальни
Analipsi, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 145 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 4 спальных…
€ 300,000
Коттедж 5 спален в Гази, Греция
Коттедж 5 спален
Гази, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 к…
€ 680,000
Коттедж 3 спальни в Малия, Греция
Коттедж 3 спальни
Малия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 340 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€ 380,000
Коттедж 7 спален в Stalida, Греция
Коттедж 7 спален
Stalida, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 4 с…
€ 650,000
Коттедж 4 спальни в Мохос, Греция
Коттедж 4 спальни
Мохос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
€ 475,000
Коттедж 2 спальни в Мохос, Греция
Коттедж 2 спальни
Мохос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
€ 375,000
Коттедж 7 спален в Ахлада, Греция
Коттедж 7 спален
Ахлада, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 3-этажный многоквартирный дом площадью 220 кв.м в Ираклионе, Крит. Всего 7 спален …
€ 450,000
Коттедж 4 спальни в Като Калеса, Греция
Коттедж 4 спальни
Като Калеса, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
€ 700,000
Коттедж 3 спальни в Vasilies, Греция
Коттедж 3 спальни
Vasilies, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 235 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из Пер…
€ 450,000
Коттедж 3 спальни в Patsides, Греция
Коттедж 3 спальни
Patsides, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 144 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
€ 270,000
Коттедж 6 спален в Гурнес, Греция
Коттедж 6 спален
Гурнес, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
€ 320,000
Коттедж 6 спален в Агия Пелагия, Греция
Коттедж 6 спален
Агия Пелагия, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
€ 800,000
Коттедж 3 спальни в District of Heraklion, Греция
Коттедж 3 спальни
District of Heraklion, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 350 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
€ 500,000
Коттедж 2 спальни в Мохос, Греция
Коттедж 2 спальни
Мохос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€ 120,000
Коттедж 2 спальни в Перама, Греция
Коттедж 2 спальни
Перама, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж состоящий из двух независимых таунхаусов площадью 240 кв.м на ос…
€ 380,000

Параметры недвижимости в Ираклион, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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