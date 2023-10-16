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Коттеджи в Ираклион, Греция

Лимин-Херсонису
11
Гази
8
Малия
6
Арханес
3
Коттедж В архив
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78 объектов найдено
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Агия Пелагия, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Агия Пелагия, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Этаж -1/4
Предлагается на продажу: Исключительный особняк в Ираклионе, Крит!Откройте для себя воплощен…
€320,000
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings в Potamies, Греция
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings
Potamies, Греция
Комнаты 1
Площадь 136 м²
Количество этажей 3
Предлагается на продажу: Очаровательный традиционный полудом с видом на горы в Ираклионе, Кр…
€199,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы в Агия Пелагия, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы
Агия Пелагия, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
Количество этажей 4
Предлагается на продажу уникальный мезонет у реки в префектуре Ираклион, Крит.Этот удивитель…
€305,000
Коттедж 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в Херсониссос, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Херсониссос, Греция
Комнаты 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу — строящийся особняк с частным бассейном в Старом Херсониссосе, Крит…
€280,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Piskopiano, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Piskopiano, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
Предлагается на продажу прекрасный отдельно стоящий дом в Херсониссосе, Крит.Расположен в не…
€330,000
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Piskopiano, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Piskopiano, Греция
Комнаты 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Крит. Из окон открыва…
€99,000
Коттедж 4 комнаты с видом на горы, с furnishings в Vasilies, Греция
Коттедж 4 комнаты с видом на горы, с furnishings
Vasilies, Греция
Комнаты 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на го…
€370,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Айтанья, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Айтанья, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из го…
€540,000
Коттедж 4 комнаты с furnishings в District of Heraklion, Греция
Коттедж 4 комнаты с furnishings
District of Heraklion, Греция
Комнаты 4
Площадь 275 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 275 кв.м на острове Крит. У объекта есть солнечные бата…
€550,000
Коттедж 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Айтанья, Греция
Коттедж 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Айтанья, Греция
Комнаты 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на острове Крит. Коттедж имеет уг…
€411,000
Коттедж 4 комнаты с видом на горы, с видом на город, с furnishings в домик 17 т, Греция
Коттедж 4 комнаты с видом на горы, с видом на город, с furnishings
домик 17 т, Греция
Комнаты 4
Площадь 375 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 375 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолеп…
€1,000,000
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings в Айтанья, Греция
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings
Айтанья, Греция
Комнаты 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 45 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на гор…
€200,000
Коттедж 2 комнаты с видом на горы, с furnishings в Sampas, Греция
Коттедж 2 комнаты с видом на горы, с furnishings
Sampas, Греция
Комнаты 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на го…
€260,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Choudhetsi, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Choudhetsi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 228 м²
Количество этажей 2
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 228 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж…
€150,000
Коттедж 3 комнаты с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Лимин-Херсонису, Греция
Коттедж 3 комнаты с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Лимин-Херсонису, Греция
Комнаты 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Крит. Из окон открыва…
€250,000
Коттедж 4 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Херсониссос, Греция
Коттедж 4 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Херсониссос, Греция
Комнаты 4
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на мо…
€400,000
Коттедж 2 комнаты с видом на горы, с furnishings в Херсониссос, Греция
Коттедж 2 комнаты с видом на горы, с furnishings
Херсониссос, Греция
Комнаты 2
Площадь 173 м²
Количество этажей 1
Продается старый дом 173 кв.м. в Агриана, Херсонисос рядом с шоссе. Недвижимость построена н…
€178,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Палиокастро, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Палиокастро, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Предлагается на продажу отдельно стоящий каменный дом,с неограниченным видом на море, в неск…
€520,000
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Херсониссос, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Херсониссос, Греция
Комнаты 1
Площадь 144 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 144 кв.м на острове Крит. Из окон открыва…
€99,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Херсониссос, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Херсониссос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 3
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м на острове Крит. Второй этаж состоит из одной …
€550,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Кноссос, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Кноссос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из гос…
€1,20 млн
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Analipsi, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Analipsi, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 145 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 4 спальных…
€300,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Гази, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Гази, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 к…
€680,000
Коттедж 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Karteros, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Karteros, Греция
Комнаты 1
Площадь 750 м²
Количество этажей 1
Продается коттедж общей площадью 750 кв.м в курортном пригороде Ираклиона. Коттедж имеет маг…
€740,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Малия, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Малия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 340 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€380,000
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Stalida, Греция
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Stalida, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 4 с…
€650,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Мохос, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Мохос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
€475,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Мохос, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Мохос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
€375,000
Коттедж 7 спален с furnishings в Гази, Греция
Коттедж 7 спален с furnishings
Гази, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 274 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 274 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
€550,000
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Агия Пелагия, Греция
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Агия Пелагия, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный многоквартирный дом площадью 220 кв.м в Ираклионе, Крит. Всего 7 спален …
€390,000

Параметры недвижимости в Ираклион, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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