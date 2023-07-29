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Квартиры с бассейном в Ираклион, Греция

Лимин-Херсонису
6
Гази
4
Квартира В архив
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3 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Kato Gouves, Греция
Квартира 2 спальни
Kato Gouves, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 50 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …
€ 250,000
Квартира 3 комнаты в Херсониссос, Греция
Квартира 3 комнаты
Херсониссос, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
Предлагается на продажу каменная квартира площадью 67 кв.м на Крите. Квартира расположена в …
€ 278,300
Квартира 2 спальни в Херсониссос, Греция
Квартира 2 спальни
Херсониссос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
Предлагается на продажу квартира площадью 104 кв.м. на первом этаже в Херсониссосе, Крит. На…
€ 240,350

Параметры недвижимости в Ираклион, Греция

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Ираклион, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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