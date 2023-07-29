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21 объект найдено
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Квартира 2 комнаты
Маратос, Греция
2
1
Продается квартира площадью 125 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состои…
€ 130,000
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Квартира 1 комната
Панормос, Греция
1
1
Предлагается на продажу потрясающий дуплекс всего в 30 метрах от песчаных пляжей Панормоса, …
€ 180,000
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Квартира 4 комнаты
Лимин-Херсонису, Греция
4
3/1
Продается квартира площадью 240 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состои…
€ 425,000
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Квартира 1 комната
Kato Gouves, Греция
1
2
Продается квартира площадью 262 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состои…
€ 350,000
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Квартира 1 спальня
Prassas, Греция
2
1
1
Продается квартира площадью 84 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
€ 153,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Voros, Греция
2
1
Продается квартира площадью 100 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состои…
€ 130,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Epano Vathia, Греция
4
1
Продается квартира площадью 210 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состои…
€ 250,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната
District of Heraklion, Греция
1
1
Предлагаетсяна продажу шикарная квартира на 5 этаже в городе Ираклион. Квартира 91 кв.м. и в…
€ 419,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната
District of Heraklion, Греция
1
1
Предлагаетсяна продажу шикарная квартира на 5 этаже в городе Ираклион. Квартира 129 кв.м. и …
€ 590,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Skotino, Греция
3
1
1
Продаются две независимые квартиры площадью 165 кв.м в Гувесе.Первая квартира расположена на…
€ 330,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Ахлада, Греция
5
4
1
Представьте себе свой дом в идиллическом роскошном комплексе Seaview, расположенном в 15 км …
€ 855,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
District of Heraklion, Греция
4
1
4/1
Продается квартира площадью 117 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на пятом этаже и …
€ 290,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Херсониссос, Греция
3
3
1/1
Продается квартира площадью 112 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
€ 220,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Херсониссос, Греция
3
1
Предлагается на продажу каменная квартира площадью 67 кв.м на Крите. Квартира расположена в …
€ 278,300
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Vasilies, Греция
4
1
Продается квартира площадью 90 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …
€ 180,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
District of Heraklion, Греция
3
1
1/1
Продается квартира площадью 85 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
€ 209,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
District of Heraklion, Греция
4
1
3/1
Продается квартира площадью 90 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
€ 390,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
District of Heraklion, Греция
4
1
3/1
Продается ветхое жилье, квартира площадью 98 кв.м на острове Крит на стадии строительства. К…
€ 420,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
District of Heraklion, Греция
4
1
4/1
Продается ветхое жилье, квартира площадью 90 кв.м на острове Крит на стадии строительства. К…
€ 515,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Rogdia, Греция
4
2
1/1
На продажу выставлена квартира на первом этаже 160 кв.м недалеко от города Ираклион. Квартир…
€ 269,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
District of Heraklion, Греция
2
1
2/1
Продается квартира площадью 65 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на третьем этаже и…
€ 310,000
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