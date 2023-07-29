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Квартиры с видом на море в Ираклион, Греция

Лимин-Херсонису
6
Гази
4
Квартира В архив
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21 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Маратос, Греция
Квартира 2 комнаты
Маратос, Греция
Комнаты 2
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 125 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состои…
€ 130,000
Квартира 1 комната в Панормос, Греция
Квартира 1 комната
Панормос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Предлагается на продажу потрясающий дуплекс всего в 30 метрах от песчаных пляжей Панормоса, …
€ 180,000
Квартира 4 комнаты в Лимин-Херсонису, Греция
Квартира 4 комнаты
Лимин-Херсонису, Греция
Комнаты 4
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 240 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состои…
€ 425,000
Квартира 1 комната в Kato Gouves, Греция
Квартира 1 комната
Kato Gouves, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 2
Продается квартира площадью 262 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состои…
€ 350,000
Квартира 1 спальня в Prassas, Греция
Квартира 1 спальня
Prassas, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 84 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
€ 153,000
Квартира 2 комнаты в Voros, Греция
Квартира 2 комнаты
Voros, Греция
Комнаты 2
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 100 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состои…
€ 130,000
Квартира 4 комнаты в Epano Vathia, Греция
Квартира 4 комнаты
Epano Vathia, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 210 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состои…
€ 250,000
Квартира 1 комната в District of Heraklion, Греция
Квартира 1 комната
District of Heraklion, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Предлагаетсяна продажу шикарная квартира на 5 этаже в городе Ираклион. Квартира 91 кв.м. и в…
€ 419,000
Квартира 1 комната в District of Heraklion, Греция
Квартира 1 комната
District of Heraklion, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Предлагаетсяна продажу шикарная квартира на 5 этаже в городе Ираклион. Квартира 129 кв.м. и …
€ 590,000
Квартира 2 спальни в Skotino, Греция
Квартира 2 спальни
Skotino, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продаются две независимые квартиры площадью 165 кв.м в Гувесе.Первая квартира расположена на…
€ 330,000
Квартира 3 спальни в Ахлада, Греция
Квартира 3 спальни
Ахлада, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
Представьте себе свой дом в идиллическом роскошном комплексе Seaview, расположенном в 15 км …
€ 855,000
Квартира 3 спальни в District of Heraklion, Греция
Квартира 3 спальни
District of Heraklion, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 117 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на пятом этаже и …
€ 290,000
Квартира 2 спальни в Херсониссос, Греция
Квартира 2 спальни
Херсониссос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 112 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
€ 220,000
Квартира 3 комнаты в Херсониссос, Греция
Квартира 3 комнаты
Херсониссос, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
Предлагается на продажу каменная квартира площадью 67 кв.м на Крите. Квартира расположена в …
€ 278,300
Квартира 3 спальни в Vasilies, Греция
Квартира 3 спальни
Vasilies, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 90 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …
€ 180,000
Квартира 2 спальни в District of Heraklion, Греция
Квартира 2 спальни
District of Heraklion, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 85 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
€ 209,000
Квартира 3 спальни в District of Heraklion, Греция
Квартира 3 спальни
District of Heraklion, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 90 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
€ 390,000
Квартира 3 спальни в District of Heraklion, Греция
Квартира 3 спальни
District of Heraklion, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/1
Продается ветхое жилье, квартира площадью 98 кв.м на острове Крит на стадии строительства. К…
€ 420,000
Квартира 3 спальни в District of Heraklion, Греция
Квартира 3 спальни
District of Heraklion, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/1
Продается ветхое жилье, квартира площадью 90 кв.м на острове Крит на стадии строительства. К…
€ 515,000
Квартира 3 спальни в Rogdia, Греция
Квартира 3 спальни
Rogdia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
На продажу выставлена квартира на первом этаже 160 кв.м недалеко от города Ираклион. Квартир…
€ 269,000
Квартира 1 спальня в District of Heraklion, Греция
Квартира 1 спальня
District of Heraklion, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 65 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на третьем этаже и…
€ 310,000

Параметры недвижимости в Ираклион, Греция

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Ираклион, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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