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Квартиры с видом на горы в Ираклион, Греция

Лимин-Херсонису
6
Гази
4
Квартира В архив
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26 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Маратос, Греция
Квартира 2 комнаты
Маратос, Греция
Комнаты 2
Количество этажей 1
€ 130,000
Продается квартира площадью 125 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состои…
Квартира 1 комната в Mirtia, Греция
Квартира 1 комната
Mirtia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 55,000
Продается квартира площадью 78 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состоит…
Квартира 1 комната в Гази, Греция
Квартира 1 комната
Гази, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 120,000
Продается квартира площадью 65 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состоит…
Квартира 2 комнаты в Karteros, Греция
Квартира 2 комнаты
Karteros, Греция
Комнаты 2
Количество этажей 1
€ 270,000
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состоит…
Квартира 1 комната в Kato Gouves, Греция
Квартира 1 комната
Kato Gouves, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 155,000
Продается квартира площадью 110 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состои…
Квартира 4 комнаты в Лимин-Херсонису, Греция
Квартира 4 комнаты
Лимин-Херсонису, Греция
Комнаты 4
Этаж 3/1
€ 425,000
Продается квартира площадью 240 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состои…
Квартира 2 комнаты в Каврохори, Греция
Квартира 2 комнаты
Каврохори, Греция
Комнаты 2
Количество этажей 1
€ 110,000
Продается квартира площадью 86 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состоит…
Квартира 1 комната в Kato Gouves, Греция
Квартира 1 комната
Kato Gouves, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 2
€ 175,000
Продается квартира площадью 133 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состои…
Квартира 1 комната в Kato Gouves, Греция
Квартира 1 комната
Kato Gouves, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 2
€ 350,000
Продается квартира площадью 262 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состои…
Квартира 1 комната в District of Heraklion, Греция
Квартира 1 комната
District of Heraklion, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 419,000
Предлагаетсяна продажу шикарная квартира на 5 этаже в городе Ираклион. Квартира 91 кв.м. и в…
Квартира 4 спальни в Kounavi, Греция
Квартира 4 спальни
Kounavi, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 172,000
Предлагаются на продажу, две независимые квартиры в префектуре Ираклион.Общая площадь обоих …
Квартира 1 комната в Кастелион, Греция
Квартира 1 комната
Кастелион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 3
€ 100,000
Предлагаются на продажу две независимые квартиры в Кастелли Педиадос.Они расположены в очень…
Квартира 1 комната в Kato Gouves, Греция
Квартира 1 комната
Kato Gouves, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 150,000
Предлагается на продажу квартира площадью 50 кв.м с возможностью дополнительной застройки 15…
Квартира 1 комната в Analipsi, Греция
Квартира 1 комната
Analipsi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 185,000
Предлагается на продажу мезонет площадью 87 кв.м в жилом комплексе с общим бассейном в небол…
Квартира 2 спальни в District of Heraklion, Греция
Квартира 2 спальни
District of Heraklion, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается квартира площадью 65 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …
Квартира 3 спальни в Аммудара, Греция
Квартира 3 спальни
Аммудара, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 240,000
Продается квартира площадью 100 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
Квартира 3 спальни в District of Heraklion, Греция
Квартира 3 спальни
District of Heraklion, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/1
€ 290,000
Продается квартира площадью 117 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на пятом этаже и …
Квартира 2 спальни в Херсониссос, Греция
Квартира 2 спальни
Херсониссос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 1/1
€ 220,000
Продается квартира площадью 112 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
Квартира 3 комнаты в Херсониссос, Греция
Квартира 3 комнаты
Херсониссос, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 278,300
Предлагается на продажу каменная квартира площадью 67 кв.м на Крите. Квартира расположена в …
Квартира 3 спальни в District of Heraklion, Греция
Квартира 3 спальни
District of Heraklion, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/1
€ 390,000
Продается квартира площадью 90 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
Квартира 3 спальни в District of Heraklion, Греция
Квартира 3 спальни
District of Heraklion, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/1
€ 420,000
Продается ветхое жилье, квартира площадью 98 кв.м на острове Крит на стадии строительства. К…
Квартира 3 спальни в Rogdia, Греция
Квартира 3 спальни
Rogdia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 269,000
На продажу выставлена квартира на первом этаже 160 кв.м недалеко от города Ираклион. Квартир…
Квартира 2 спальни в Kato Gouves, Греция
Квартира 2 спальни
Kato Gouves, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 215,000
Продается квартира площадью 84 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
Квартира 2 спальни в Малия, Греция
Квартира 2 спальни
Малия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 135,000
Продаются две квартиры площадью 45 кв.м. каждая, в Малиа, Крит. Квартира на цокольном этаже …
Квартира 1 спальня в Лимин-Херсонису, Греция
Квартира 1 спальня
Лимин-Херсонису, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
€ 165,000
Продается квартира площадью 50 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на третьем этаже и…
Квартира 4 спальни в Potamies, Греция
Квартира 4 спальни
Potamies, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 110,000
Предлагаются к продаже две отдельные квартиры в Херсониссосе. Обе квартиры 165м2, с видом на…

Параметры недвижимости в Ираклион, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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